Gemeinsamer Nenner

Würzburg/Kaiserslautern. Das Trainerkarussell dreht sich auch in den Unterklassen wieder: Am Dienstag entließen die Würzburger Kickers nach missglücktem Saisonstart in der zweiten Fußballbundesliga Aufstiegscoach Michael Schiele. Schiele wird beerbt von Marco Antwerpen. Dem war in diesem Sommer mit Eintracht Braunschweig ebenfalls der Aufstieg in die zweite Liga gelungen, sein Vertrag aber wurde nicht verlängert. Noch in der dritten Liga steckt der tief gefallene Traditionsverein 1. FC Kaiserslautern, der ebenfalls am Dienstag Trainer Boris Schommers entließ. Wie Würzburg hatte man sowohl im DFB-Pokal als auch die ersten beiden Ligaspiele verloren. Man sei hinsichtlich der angestrebten Spielweise »nicht auf den gemeinsamen Nenner gekommen«, so FCK-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt. Schommers’ Nachfolger steht noch nicht fest. (sid/jW)