Ralf Hirschberger/dpa Deindustrialisierung im Osten: Kalibergleute protestieren auf dem Werksgelände im thüringischen Bischofferode gegen die Betriebsschließung (16.7.1993)

Am 3. Oktober blicken wir auf 30 Jahre Einheit zurück. Der Weg dorthin begann in Sachsen mit den Montagsdemonstrationen. Auch ich war damals voller Hoffnung. Doch der Rückblick zeigt keine glanzvolle Erfolgsgeschichte. Zwar gab es 1989/90 spürbare Verbesserungen. So schätzte ich die Reisefreiheit, weil ich nun meine Verwandten im Westen besuchen konnte. Doch das Gesamtbild zeigt Widersprüche auf.

Sachsen beispielsweise steht beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf an der Spitze der ostdeutschen Länder. Doch dies wurde erkauft durch die niedrigste Tarifbindung in ganz Deutschland und eine langjährige Niedriglohnpolitik. Noch 2019 verdienten sächsische Beschäftigte durchschnittlich nur 2.695 Euro pro Monat. Im bundesweiten Durchschnitt sind es 706 Euro mehr. Einheit sieht anders aus.

Entscheidungen der frühen 1990er Jahre prägen noch immer die wirtschaftliche Lage des Ostens. Damals wurden unzählige Betriebe durch die Treuhand abgewickelt. Gewinninteressen westdeutscher Konzerne wurden rücksichtslos durchgesetzt, marktradikale Ideologien in einem Großexperiment der vermeintlich leistungsschwachen ostdeutschen Wirtschaft übergestülpt. Millionen Arbeitsplätze wurden vernichtet, ganze Landstriche deindustrialisiert. In manchen Regionen hält dieser Prozess bis heute an. Noch immer gehen Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe mit guten Arbeitsbedingungen und Mitbestimmungsstrukturen verloren. Neue Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich sind durch Niedriglöhne, Minijobs und Teilzeit gekennzeichnet.

Als Gewerkschaftssekretärin habe ich die Wendezeit hautnah miterlebt. Bei den Demonstrationen gegen die Entscheidungen der Treuhand, die ich begleitet habe, habe ich schwer arbeitende Männer und Frauen weinen sehen. Diese Bilder vergisst man nicht. Viele der Menschen, die für Freiheit und Einheit demonstriert hatten, standen auf einmal ohne Arbeit da. Vielen gelang nie wieder ein guter Einstieg in den Arbeitsmarkt. All das macht sich natürlich auf dem Rentenkonto bemerkbar. Auch bei der Rentenüberleitung wurden ganze Gruppen übergangen – beispielsweise mithelfende Handwerkerfrauen, Krankenpflegekräfte, Ballettänzerinnen und -tänzer, Beschäftigte der Reichsbahn, Bergleute der Braunkohleveredlung, Ingenieurinnen und Ingenieure.

Wer so schwerwiegende Umwälzungen erlebt hat, dem machen Veränderungen Sorgen. Das geht Menschen im Westen nicht anders. Die »Agenda 2010« hat in Ost und West viele mit Wucht getroffen. Auch durch die Coronakrise haben Menschen bundesweit Einkommen oder sogar den Arbeitsplatz eingebüßt. Doch im Osten haben viele mit der Wende einen weiteren, stärkeren Einschnitt in ihrem Leben hinnehmen müssen. Das verunsichert nachhaltig.

Zu lange wurden die Belange der Menschen im Osten missachtet. Die Bundesregierung schmückt sich zwar mit Erfolgen, hat aber Forderungen nach einer Stärkung der Tarifbindung, einem höheren Mindestlohn oder einer gerechten Rentenpolitik stets abgeschmettert. Sie trägt deshalb eine Mitverantwortung für den Rechtsruck. Blindheit auf dem rechten Auge bei einigen Landesregierungen hat diesen weiter befeuert. Statt der Faschisten bekämpfte man ihre Gegner wie den Jenaer Pfarrer Lothar König, der sich in Dresden Neonaziaufmärschen entgegenstellte. Die Abgrenzung nach links und insbesondere auch gegen die DDR war hingegen überscharf.

Doch die DDR lässt sich nicht auf Staatssicherheit und Mauer reduzieren. Sie bestand aus Millionen Menschen, die eine Menge geleistet haben. Sie war ein starker Sozialstaat mit einem bis heute vorbildlichen Kinderbetreuungssystem. Solidarität prägte den Alltag, auch wegen manchmal knapper Alltagsgüter. Es gab eine umtriebige Umweltbewegung – ich möchte nur an Reimar Gilsenbach erinnern, der in Sachsen und Brandenburg gewirkt hat. Viele Menschen engagierten sich, teils trotz staatlicher Widerstände, für Frieden und demokratischen Sozialismus. All das hat die Lebenserfahrung der Menschen geprägt, und sie haben davon das eine oder andere an nachfolgende Generationen weitergeben.

Es braucht diese Ideen und Erfahrungen, denn der Kapitalismus ist seit 30 Jahren in ganz Deutschland Realität. Der Kampf für seine Überwindung, ja selbst für den kleinsten Fortschritt braucht einen langen Atem. Wir sollten daher an das Beste aus Ost und West anknüpfen, wenn wir die Zukunft gestalten wollen – damit die nächsten 30 Jahre eine wirkliche Erfolgsgeschichte werden.