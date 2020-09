Die Konsequenz (II)

Dubai. Stürmer Diaa Sabia ist als erster israelischer Fußballer in eine arabische Profiliga gewechselt. Der 27jährige unterschrieb für zwei Jahre beim Al-Nasr SC aus Dubai. »Willkommen in unserem blauen Schloss, Diaa Sabia«, schrieb der Klub auf Twitter. Sabia spielte zuletzt in China für Guangzhou R&F. Der Transfer ist eine direkte Folge des Friedensvertrags zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. (sid/jW)