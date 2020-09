Aller Wind in Deutschland, bekanntlich aber entsteht er

Durch die Espen. Diese ewig geängstigten Bäume

Regen mit ihren Blättern die Luft auf. Im Falle besondrer

Furcht bis zum Orkan, so zittern sie. So in der Liebe

Rühret Missgeschick meist aus Sorge vor Missgeschick, also

Beuge, Geliebte, nicht vor. Nicht anders ferner in manchem.

Wären die Espen nicht, Stille herrschte und heiterster Frieden.

*

Оcины

Ветер немецкий любой создают, как известно, осины.

Вечно от страха дрожа, воздух волнуют листвой,

А если в ужас придут, ураган поднимут всемирный.

Так неудачей в любви боязнь неудачи грозит.

Значит, не бойся ее, не дрожи, как осиновый листик.

В любви, как во многом другом, зависит успех от осин.

Если б не трепет осин, царили бы мир и покой.