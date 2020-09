Bonn, Paris, Westberlin

Der letzte Intendant des Sender Freies Berlin (SFB), Horst Schättle, ist in der Nacht zum Montag im Alter von 80 Jahren gestorben. Schättle war beim ZDF unter anderem Hauptstadtkorrespondent in Bonn und Studioleiter in Paris. 1989 wechselte er als Programmdirektor Fernsehen zum SFB. Von 1998 bis 2003 hatte er dort das Amt des Intendanten inne – bis zur Gründung des RBB, der im Jahr 2003 aus dem Zusammenschluss von SFB und dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg (ORB) hervorging. (dpa/jW)