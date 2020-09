Kriegsverbrecher vor Gericht

Laura Hasani/Reuters EU-Mission EULEX übernahm am 25. September die Verhaftung von Veteranenverbandschef Hysni Gucati in Pristina

Nun ist es endlich soweit: Am Montag ist Salih Mustafa in Den Haag vor dem Sondergericht für den Kosovo-Krieg (KSC) befragt worden. Der ehemalige Chef des Geheimdienstes der Befreiungsarmee des Kosovo (UCK) war am vergangenen Donnerstag festgenommen worden. Laut Anklageschrift werden ihm »willkürliche Inhaftierung, grausame Behandlung, Folter, Mord und Kriegsverbrechen« vorgeworfen. Ebenfalls am Montag wurde der ehemalige kosovarische Premierminister Agim Ceku zur Befragung in den Niederlanden einbestellt.

Am Freitag waren zwei weitere Festnahmen in Pristina erfolgt, die auf einen Haftbefehl des Haager Gerichts zurückgehen: Bei einer Durchsuchung des Veteranenverbands wurde dessen Vorsitzender Hysni Gucati abgeführt. Auch sein Stellvertreter, Nasim Haradinaj, muss sich nun vor dem Sondergericht verantworten. Beide wurden in die Niederlande überstellt, wo sie sich wegen Einschüchterung von Zeugen, Vergeltungsmaßnahmen und Verletzung des Dienstgeheimnisses verantworten müssen, wie das KSC mitteilte. Haradinaj ist der Cousin des ehemaligen kosovarischen Premierminister Ramush Haradinaj, gegen den Den Haag ebenfalls ermittelt.

Beachtenswert ist, dass es nicht die kosovarischen Einsatzkräfte waren, die das Kommando bei den Festnahmen hatten, sondern Einheiten der EU-Rechtsstaatlichkeitsmission EULEX. Es scheint, dass die Europäische Union, die hinter dem Kosovo-Spezialgericht steht, kein Vertrauen in die Pristinaer Behörden hat. Das ist nicht verwunderlich, denn die Verstrickungen sind eng zwischen Sicherheitsorganen, politischen Cliquen und somit der organisierten Kriminalität.

Wenn nun ehemalige UCK-Kämpfer erklären, der kosovarische Staat könne nicht mal mehr seine eigenen Bürger schützen, verkennen sie ihre eigene Geschichte. Ohne westliche Hilfe hätten die Separatisten in ihrem Krieg gegen die damalige Bundesrepublik Jugoslawien militärisch wohl das Nachsehen gehabt. Auch die einseitige und völkerrechtswidrige Ausrufung der Eigenstaatlichkeit des Kosovo im Jahr 2008 wäre ohne die Unterstützung Washingtons, Brüssels und Berlins nicht möglich gewesen. Der Westen hat dadurch weitreichende Zugriffsrechte auf das Kosovo, dafür dürfen sich die vormaligen Kombattanten innenpolitisch betätigen – also ihren kriminellen Geschäften nachgehen.

Durch die zunehmende Konkurrenz zwischen den Vereinigten Staaten und der EU ist das fragile Gleichgewicht, das mehr als eine Dekade hielt, ins Wanken geraten. Donald Trump hat das US-Engagement auf dem Balkan verstärkt; zuletzt setzte er ein für Washington günstiges Abkommen zwischen Belgrad und Pristina durch. Im Gegenzug nutzt Brüssel das Sondergericht, um gegen US-hörige Politiker vorzugehen. Der spektakulärste Fall war in diesem Juni die Bekanntmachung, dass in Den Haag gegen den kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci wegen schwerer Straftaten ermittelt wird. Zufällig sollte wenig später ein Treffen zwischen Thaci und dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic in Washington stattfinden.

Anders als das ebenfalls in Den Haag ansässige Jugoslawien-Tribunal ist das Kosovo-Spezialgericht seit 2015 auch Teil der kosovarischen Judikative. Es hat den Auftrag, Verbrechen zu verfolgen, die im Zusammenhang mit dem Kosovo-Krieg begangen worden sind. Daher müssen alle Anklagen von einer KSC-Außenstelle in Pristina bestätigt werden, die auch mit kosovarischen Richtern besetzt ist. Das ermöglicht eine politische Justiz. So ist es nicht verwunderlich, dass der kosovarische Premierminister Avdullah Hoti nach den Festnahmen erklärte: »Die Gerechtigkeit steht über allem und sollte voll respektiert werden.« Er kann sich freuen, ein Teil seiner Widersacher wird gerade durch Anklagen und Ermittlungen des KSC aus dem Verkehr gezogen.