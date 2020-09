Vorwürfe gegen Ankara

Foreign Ministry of Armenia/Handout via REUTERS Am Montag veröffentlichtes Bild von Menschen in einem Luftschutzbunker in Stepanakert in Berg-Karabach

Die neuen und offenbar umfangreichen Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan haben international Besorgnis ausgelöst. In seltener Einigkeit riefen von der Bundesregierung über Russland, China und den Anrainerstaat Iran bis Usbekistan, das aktuell den Vorsitz in der GUS führt, Staats- und Regierungschefs die kämpfenden Parteien auf, die Gewalt einzustellen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Anzeichen, dass dem Folge geleistet wird, gibt es jedoch bislang keine. Die armenische Seite teilte am Montag morgen mit, in der Nacht seien mehrere Dörfer in Berg-Karabach, die aserbaidschanische Truppen am Sonntag besetzt hatten, zurückerobert worden. Armenien sprach von etwa 200 gefallenen aserbaidschanischen Soldaten, Aserbaidschan von 550 getöteten Armeniern. Jede Seite wies die Darstellung der anderen zurück. Die Behörden des international nicht anerkannten Republik Berg-Karabach räumten 31 Gefallene auf eigener Seite ein.

Aserbaidschan bezeichnete Armenien als »Terrorstaat«, der Aktivisten der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) bewaffne und sie im besetzten Aserbaidschan gegen die Zivilbevölkerung einsetze. Das ist nur begrenzt glaubhaft, weil im Gefolge des Krieges von 1991 bis 1994 die meisten Aserbaidschaner aus den während dieses Krieges von Armenien besetzten Gebieten geflohen sind. Aserbaidschan machte auch keine Angaben, wo die behaupteten Gewalttaten passiert sein sollen.

Armenien erhob unterdessen den Vorwurf, die Türkei unterstütze Aserbaidschan erstmals auch unmittelbar militärisch. Es seien türkische Jagdbomber des US-Typs F-16 am Himmel beobachtet worden, die zuvor gemeinsame Manöver mit der aserbaidschanischen Armee durchgeführt hätten, erklärte das Verteidigungsministerium in Jerewan. Auch Kampfdrohnen des türkischen Typs Bayraktar seien abgeschossen worden. Armenien wiederholte auch frühere Vorwürfe, Ankara habe etwa 1.000 Söldner aus dem noch von Gegnern des syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad kontrollierten Nordwesten Syriens zum Kampf auf aserbaidschanischer Seite rekrutiert.

Diese Darstellung wurde auch von dem in Opposition zum türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan stehenden Nachrichtenportal ­ahvalnews. com aufgegriffen. Sie berief sich auf Meldungen der in London angesiedelten oppositionsnahen »Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte«. Sachliche Beweise für diese Behauptung, etwa in Gestalt gefangener oder gefallener Syrer, legte die armenische Seite nicht vor. Russische Medien übernahmen die Berichte, offizielle Stellungnahmen Moskaus in diese Richtung gibt es bisher aber nicht.

Erste Kommentare in internationalen Medien bringen sie Sorge zum Ausdruck, dass der Konflikt länger dauern könnte. Sollte das Kriegsgeschehen das armenische Kernland ergreifen, dann, so wird vor allem befürchtet, ständen Russland und die Türkei wegen ihrer Bündnisse im Kaukasus auf gegensätzlichen Seiten.