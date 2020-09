Der nächste bitte

Gelsenkirchen. Kein Klub ist in der Geschichte der Bundesliga jemals so schlecht in eine Saison gestartet wie aktuell der FC Schalke 04. Null Punkte und 1:11 Tore ist die Bilanz der Schalker nach zwei Spieltagen. Am Sonntag gaben sie die Trennung von Trainer David Wagner bekannt. Die Entscheidung sei »alles andere als leichtgefallen«, versicherte Sportvorstand Jochen Schneider. Schalke hat seit Mitte Januar kein Spiel mehr gewonnen. Mit Wagner müssen auch seine Assistenten Christoph Bühler und Frank Fröhling gehen. Die zweite Trainerentlassung der Saison könnte bald folgen. Der Sportvorstand von Mainz 05, Rouven Schröder, wollte nach einer besorgniserregenden 1:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart explizit »nicht bestätigen«, dass Trainer Achim Beierlorzer am Freitag bei Union Berlin noch auf der Mainzer Bank sitzen wird. (dpa/jW)