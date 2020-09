»Das System nötigt die Sportler dazu«

Sebastian Gollnow/dpa Fest verankert im »falschen deutschen Leistungssportsystem«: Kontrolleure der Nationalen Antidopingagentur

Wird der renommierte Sportmediziner Perikles Simon nach den Selbstreinigungskräften im Sport gefragt, geht er sofort mit einer Gegenfrage in die Offensive: »Wo ist die neuralgische Stelle im System des Sports, die es den Athleten so schwer macht, nicht sauber zu bleiben?« Es ist eine der Hauptfragen, die den 47jährigen nach wie vor umtreiben, wenngleich er dem aktiven Kampf gegen Doping vor drei Jahren den Rücken gekehrt hat.

Mit Herzblut hatte Simon diesen Kampf geführt, sich immer wieder in die öffentliche Debatte eingemischt. Vergeblich, praktisch ohne Wirkung. Zunehmend spürte der Chef der Sportmedizin an der Universität Mainz, wie er im freien Spiel der Dopingkräfte zum Mahner in der Wüste wurde, zum Wissenschaftler und Rhetoriker, der nichts ausrichten konnte mit Hinweisen auf überzeugende Forschungsergebnisse, die eine Selbstreinigung des Sports in Gang gesetzt hätten, wäre dieses Credo mehr als heiße Luft in bunten Ballons.

Vor mehr als zehn Jahren hatte Simon mit Kollegen junge Athleten von »Eliteschulen des Sports« unter die Lupe genommen und bemerkt, dass sie für die Versprechen des Dopings nicht die Spur anfällig waren. Von den Nachwuchssportlern in Landeskadern waren es gerade mal 6,8 Prozent. In höheren Altersgruppen, bei denen die Physis immer mehr in den Vordergrund rückt, lag die Quote bei »30 Prozent und 45 Prozent aufwärts«. Andere Studien bestätigten die steigende Anfälligkeit für verbotene Substanzen. Ergebnisse aktueller Erhebungen mit ähnlichem wissenschaftlichen Ansatz würden sich davon »kaum unterscheiden«, ist Simon sicher.

Rückschlüsse oder gar Konsequenzen wurden bisher nicht gezogen. »Wir wissen: Hier werden junge Menschen zu etwas genötigt, das System nötigt sie dazu. Das System und seine Strukturen müssen hinterfragt und geändert werden«, so Simon gegenüber jW. Er liegt da auf einer Wellenlänge mit Hans Wilhelm Gäb, vormals Chef der Stiftung Deutsche Sporthilfe und so etwas wie die »graue Eminenz« des deutschen Sports. Gefahr im Verzug entstehe in jenem Moment, warnte der 84jährige einmal, »wo ein Sportverband und damit die Sportler unter Druck gesetzt werden und genau wissen, dass ihre Existenzfähigkeit davon abhängig ist, ob sie Medaillen gewinnen bei Olympia«. Genau unter solchen Voraussetzungen sei der Druck vorhanden, die Abhängigkeit gegeben und die Versuchung nahe, »sich dem Thema Doping zuzuwenden«.

Deshalb, argumentiert Simon konsequent, dürfe nicht länger das Bundesministerium des Innern mit seinen Erfolgserwartungen an erster Stelle bei der Förderung des Spitzensports stehen. Diesen Rang habe objektiv das Bundesministerium für Gesundheit einzunehmen, nicht nur in Pandemiezeiten. »Das Privileg, die sportmedizinischen und Antidopingbelange zu strukturieren und zu fördern, gebührt dem Gesundheitsministerium. Alles andere geht an der Fürsorgepflicht für Athleten, die ja in erster Linie Menschen sind, vorbei.«

Selbst die Nationale Antidopingagentur (NADA), vermeintlich Sinnbild des sauberen Sports, ist laut Simon viel zu fest »im falschen deutschen Leistungssportsystem« verankert. Ihr im Statut festgeschriebener Auftrag, die Konkurrenzfähigkeit des deutschen Sports zu fördern, sei nachgerade ein Sündenfall. Es sei paradox, dass die NADA testen und präventiv wirken solle, zugleich aber dem leistungsorientierten Verhalten der Athleten verpflichtet sei statt ausschließlich der Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler. »Einer von mehreren ­NADA-Geburtsfehlern.«

Ein weiterer sei, dass der Agentur mit Sitz in Bonn die nationale Federführung in Sachen Dopingprävention übertragen wurde. Dieser wichtige Part gehöre in vollkommen unabhängige Hände. Bis heute seien die fachlichen Mängel in dem Bereich eklatant. »Zum Beispiel ist es unheimlich schwer, geeignetes Aufklärungsmaterial für Leistungssportler und ihre Eltern zusammenzustellen.« Sportler würden lediglich zum sauberen Sport verpflichtet, erhielten kaum Informationen über Folgen und Nebenwirkungen von Doping und dem Kampf dagegen. Wie ergehe es wohl einem Medaillengewinner bei einer Nachwuchs-EM, wenn er ganz allein und vollkommen nackt zur Dopingprobe erscheinen muss, fragt Simon. »Was macht so was mit jungen Menschen? Wie fühlen sie sich in diesem Moment? Sind sie darauf wirklich vorbereitet?«

Frustriert hat sich der Mainzer im September 2017 mit einer langen Erklärung aus dem Antidopingkampf zurückgezogen. Das Fass lief für ihn über, als der Internationale Leichtathletikverband die Veröffentlichung von Ergebnissen einer internationalen Studie verhindern wollte, an der mitgewirkt hatte – im Auftrag der Weltantidopingorganisation WADA. Simon und seine Kollegen hatten bei zwei Großveranstaltungen im Jahr 2011 Sportler befragt. Mindestens 30 Prozent der Teilnehmer der Leichtathletik-WM in Südkorea und gar 45 Prozent der Akteure bei den Panarabischen Spielen in Katar gaben an, Dopingmittel genommen zu haben. Ergebnisse mit Sprengkraft, entschärft von mächtigen Statthaltern eines Leistungssports, »der süchtig ist nach sich selbst«, wie Perikles Simon bei seinem Rückzug formulierte, ernüchtert und resigniert.