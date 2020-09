Tiefer Einschnitt

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Kahlschlag im Schatten der Pandemie: Beschäftigte des Verbindungselemente-Herstellers Norma protestieren im thüringischen Heiligenstadt gegen die Schließung des dortigen Werkes (24.9.2020)

Die Coronapandemie dauert an. Eine erste umfangreichere Auseinandersetzung mit ihren politischen, sozialen und ökonomischen Folgen aus linker Perspektive ist soeben im Papyrossa-Verlag erschienen. Verfasst haben sie Verena Kreilinger, Winfried Wolf und Christian Zeller.

Die gründliche und anhaltende Beschäftigung mit der Pandemie, finden die Autoren, sei aus drei Gründen gerechtfertigt. Erstens habe diese die ganze Welt erfasst, und es sei offensichtlich, dass »die Menschen, die zum Prekariat in den Zentrumsländern zählen, und jene in der Peripherie den höchsten Preis bezahlen«. Zweitens zeige sich in der Pandemie, die »politisch, organisatorisch, technisch und wirtschaftlich« zu verhindern gewesen sei, »die Unmenschlichkeit des kapitalistischen Systems und dessen Unfähigkeit, elementaren menschlichen Bedürfnissen selbst für die Menschen im globalen Norden gerecht zu werden«. Und schließlich stelle drittens das »Zusammentreffen von Pandemie und Wirtschaftskrise, gepaart mit einer weiter präsenten Klimakrise«, einen »Wendepunkt in der jüngeren Geschichte« dar. Es dürfte sich, finden die Autoren, um »den tiefsten Einschnitt seit Ende des Zweiten Weltkriegs handeln« – auch wenn vorläufig nur »erste Blicke in den Abgrund« zu »erhaschen« seien.

Kreilinger, Wolf und Zeller verstehen die Coronakrise als »Ausdruck einer zugespitzten Gesundheitskrise« und zugleich einer »umfassenden gesellschaftlichen Krise«. Als Gesundheitskrise sei sie ein Ergebnis des »kapitalistischen Akkumulationszwangs«. Die Autoren wollen auf die Notwendigkeit des Bruchs mit diesem Akkumulationszwang hinweisen und eine »ökosozialistische Alternative« aufzeigen. Gleichzeitig unterstreichen sie, dass die Pandemie eine »globale Herausforderung« sei; »Verharmlosungen und Relativierungen« weisen sie nachdrücklich zurück.

Die Autoren beginnen ihre Untersuchung mit einem Blick auf den Beginn der Epidemie in der chinesischen Provinz Hubei und die Eindämmung des Virus in China, um dann der Frage nachzugehen, wie »aus einem Virus eine globale Pandemie wird«. Dabei geht es auch um die Umwandlung des Gesundheitssektors »in eine viele krank und wenige reich machende Fabrik«. Anhand zahlreicher Beispiele schildern sie das »gesellschaftliche Desaster« der Coronakrise in den kapitalistischen Zentren und die »Exit-Strategie auf Kosten der besonders Gefährdeten«. Jeweils eigene Kapitel befassen sich mit der »Pandemie als Brennglas der sozialen Ungleichheit« und mit den »Argumenten der Corona-Leugner«. (jW)