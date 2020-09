Stühlerücken bei Commerzbank

Arne Dedert/dpa Seinen Post ist er los: Martin Zielke ist nur noch bis Ende des Jahres Commerzbank-Chef (Wiesbaden, 22.5.2019)

Überraschung am Samstag abend: Der Deutsche-Bank-Manager Manfred Knof wird neuer Vorstandschef der Commerzbank. Das teilte das Finanzinstitut nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Der 55jährige soll zum 1. Januar 2021 die Nachfolge von Martin Zielke bei dem MDax-Konzern antreten – vorausgesetzt, die Aufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) stimmen der Personalie zu.

Zielke hatte nach harscher Kritik von Investoren Anfang Juli seinen Rücktritt angekündigt. Die Bank hatte daraufhin entschieden, den Vertrag mit dem seit Anfang Mai 2016 amtierenden Konzernchef spätestens zum 31. Dezember aufzulösen. Der Jurist Knof leitet seit dem 1. August 2019 das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank. Zuvor war er Deutschlandchef beim Versicherungskonzern Allianz.

Knof sei »ein erfahrener und umsetzungsstarker Topmanager, der sich in unterschiedlichsten Aufgaben in der Finanzdienstleistungsindustrie bewiesen hat«, begründete Commerzbank-Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter die Wahl. Knof selbst erklärte, er habe »großen Respekt« vor der neuen Aufgabe: »Die Commerzbank hat mit ihrer Mittelstandsbank eine hohe Relevanz für die deutsche Wirtschaft. Im Privatkundengeschäft hat sie innovative Akzente gesetzt. Und sie hat eine einzigartige Kultur, auf die ich mich besonders freue.«

Was die Personalie für die Beschäftigten bedeutet, bleibt zunächst unklar. Betriebsräte und Gewerkschafter von Verdi befürchten weitere »tiefe Einschnitte« beim Institut – gerade auch im Privatkundengeschäft. Seit Monaten gibt es intern bei der Commerzbank eine Auseinandersetzung um den im Herbst 2019 verkündeten Kürzungsplan. Die Zahl der zuletzt knapp 40.000 Vollzeitstellen könnte um bis zu ein Viertel reduziert werden. Von 1.000 Filialen könnten gerade einmal 200 übrigbleiben, in denen Kundinnen und Kunden Beratung finden. Zudem hat die Coronakrise der Digitalisierung einen weiteren Schub gegeben.

Nach der Berufung von Knof setzt die Gewerkschaft Verdi auf einen »konstruktiven Dialog« über den künftigen Kurs des Instituts. »Die Arbeitnehmer erwarten, dass jetzt Ruhe in die Bank kommt, eine mit uns abgestimmte Strategie vorgestellt wird, die nicht ausschließlich auf dem Rücken der Belegschaft ausgetragen wird und endlich ein echter Dialog zwischen CEO und Arbeitnehmervertretern stattfindet«, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Stefan Wittmann am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt am Main.

»Darüber hinaus ist unsere Erwartung, dass vor Verkündung einer Strategie zumindest eine Einarbeitung des CEO passiert«, bekräftigte Wittmann. Er ist Mitglied des Commerzbank-Aufsichtsrates ist. (dpa/jW)