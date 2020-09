Infektionen in Kauf genommen

Jakob Gruber/APA/dpa Corona-Hotspot: Après-Ski-Lokale in Ischgl (13.3.2020)

Der österreichische Skiort Ischgl gilt als Inbegriff für das Tiroler Behördenversagen inmitten der Coronapandemie. Denn dort wurde dazu beigetragen, dass sich das Virus in ganz Europa verbreitete. Am Mittwoch brachte der Verbraucherschutzverein (VSV) vier Amtshaftungsklagen beim Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien ein. Laut dem öffentlich-rechtlichen Sender ORF geht es bei den vier Musterprozessen um Entschädigungen von bis zu 287.000 Euro.

Der VSV wirft den Behörden des Bundeslandes und Österreichs Regierung vor, Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus nicht schnell genug getroffen zu haben. Zudem seien Touristen nur unzureichend über die Infektionsgefahr informiert worden. Dies sei »teils aus (grober) Fahrlässigkeit und teilweise – schlimmer noch – auf Druck von Lobby­isten aus dem Bereich des Tourismus« geschehen, wie es in der Klage heißt.

Nach den vier Musterklagen – dabei geht es um einen verstorbenen österreichischen Journalisten und zwei schwer sowie einen leicht Erkrankten – sollen weitere Prozesse laut VSV folgen. Es sei denn, Tirol und Wien sind bereit, sich außergerichtlich zu einigen. Insgesamt vertritt die Organisation 1.000 Betroffene, die sich nach eigenen Angaben in dem Skiort infizierten. Mehr als 6.000 Menschen aus 45 Ländern hätten sich bei ihr gemeldet.

Bereits Ende Februar sei bekannt gewesen, dass sich das Virus in der Region verbreitete, kritisiert der VSV. Unternommen habe man lange nichts, bis die Skitouristen letztendlich in Bussen abtransportiert worden seien. Aus gesundheitlicher Perspektive sei das eine schlechte Entscheidung gewesen. Laut dem Blogger Sebastian Reinfeldt hätten Ischgler Hotels nach Bekanntwerden von Infektionen weiterhin geöffnet gehabt. In Après-Ski-Lokalen sollen sich Besucher weiter gedrängt haben.

Ischgl ist eine der Hochburgen des österreichischen Skitourismus. Jährlich werden hier Milliarden Euro umgesetzt: auf den Skipisten, in den Après-Ski-Bars und den umliegenden Hotels. Laut Recherchen des Magazins Profil hätte Wien spätestens am 5. März von den Vorkommnissen gewusst haben müssen. Die isländische Regierung hatte Österreich an diesem Tag schriftlich über 14 ihrer Bürger informiert, die nach der Rückkehr aus Ischgl positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Für Gäste geschlossen hat man den Skiort aber erst am 13. März.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) stehen daher in der Kritik. Laut Peter Kolba, VSV-Obmann, sind beide Politiker mitverantwortlich für das Chaos. Deshalb wolle er auch Kurz und Anschober als Zeugen vor Gericht laden. Den bisherigen »Aufklärungsprozess« rügte er: Die Tiroler Staatsanwaltschaft sei Ineffizient gewesen. Selbst ein halbes Jahr nach Bekanntwerden der Vorkommnisse seien wesentliche Fragen noch immer ungeklärt. »Wir müssen sagen, dass die Staatsanwaltschaft Innsbruck bis heute offensichtlich nur Papiere eingesammelt hat. Sechs Monate nach den Ereignissen hat man bislang niemanden vernommen«, so Kolba während einer Pressekonferenz am Mittwoch in Wien.

Zudem beklagte er, es gebe keinen Grund zur Annahme, dass die Staatsanwaltschaft »effizient und ernstlich daran arbeitet, die Verantwortlichen für die schweren Fehler bei der Bekämpfung der Pandemie ausfindig zu machen und anzuklagen«. Die Musterprozesse trage man daher in Wien aus, um »abseits Tiroler Netzwerke« Schadenersatz für die Geschädigten zu erstreiten. Die Staatsanwaltschaft will sich zum laufenden Verfahren indes nicht äußern.