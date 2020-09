Eskalation im Kaukasus

Melik Baghdasaryan/Photolure via REUTERS Armenische Freiwillige melden sich am Sonntag in Jerewan zum Krieg

Die von Armenien und Aserbaidschan beanspruchte Region Berg-Karabach im Südkaukasus ist Schauplatz schwerer Kämpfe: Am frühen Sonntag morgen begannen nach armenischen Angaben aserbaidschanische Truppen Angriffe an der gesamten Demarkationslinie. Jerewan rief den Kriegszustand aus und befahl seine Reservisten zu den Waffen. Im von der armenischen Regierung kontrollierten Gebiet Berg-Karabach gab es sogar eine Generalmobilmachung aller Volljährigen, meldete die Nachrichtenagentur AFP. Russland rief beide Seiten dazu auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Beide Staaten beschuldigten sich gegenseitig, für die Eskalation verantwortlich zu sein. Vom Ausmaß der Kämpfe zeugen die bereits nach wenigen Stunden gemeldeten Verluste: Nach eigenen Angaben haben die Karabach-Truppen zwei aserbaidschanische Hubschrauber und mehrere Kampfdrohnen abgeschossen. Zudem stellten sie Aufnahmen ins Netz, die den Abschuss zweier Panzer des Gegners zeigten. Aserbaidschan dagegen behauptete, ein Dutzend Flugabwehrstellungen des Gegners ausgeschaltet zu haben.

Der Konflikt ist eine Spätfolge der Moskauer Politik im Kaukasus: Die mehrheitlich von Armeniern besiedelte Region wurde nach ihrer Kontrolle durch die Sowjetunion 1921 als Autonomer Kreis der Republik Aserbaidschan zugeschlagen. 1988 verlangte die Regierung in Jerewan jedoch von Moskau, Karabach für Armenien zugehörig zu erklären. Dieser Forderung kam die sowjetische Zentralregierung nicht nach, weil sie fürchtete, dies könne den gesamten Südkaukasus destabilisieren. Sie hatte aber auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr die Macht, die Unruhen militärisch zu unterbinden.

Nach dem Ende der Sowjetunion kam es zum Krieg zwischen beiden Staaten, den Armenien für sich entscheiden konnte. Dabei kam es auf beiden Seiten zu Massakern an der gegnerischen Zivilbevölkerung. Seitdem ist Karabach von Aserbaidschan faktisch unabhängig. Den für die Landverbindung nach Armenien nötigen Teil Aserbaidschans, den sogenannten Latschin-Korridor, hat Armenien im Zuge des Krieges annektiert. Die UNO und der Europarat erkennen die Lossagung Berg-Karabachs nicht an.

1994 wurde unter Vermittlung von Russland und Frankreich zwar ein Waffenstillstand vereinbart, doch dieser wird immer wieder gebrochen. Zuletzt hatten sich armenische und aserbaidschanische Truppen im Juli weiter nördlich entlang der Grenze beschossen. Militärisch gilt Baku, auch dank der Öl- und Gaseinnahmen, als die bei weitem stärkere Seite. Die Rückgewinnung der Kontrolle über das Gebiet Berg-Karabach ist seit dessen Verlust ein ständiges Ziel Bakus.

Da Armenien geografisch zwischen Aserbaidschan und dessen Verbündetem Türkei liegt, ist es in der Region isoliert. Ankara und Jerewan sind wegen des Völkermords an den Armeniern im Osmanischen Reich 1915–16 verfeindet. So ist Armenien gezwungen, am Bündnis mit Russland festzuhalten. Daran hat auch der Machtwechsel von 2018 im Land nichts geändert. Zuvor hatte es starke Proteste gegen den damaligen Ministerpräsidenten Sersch Sargsjan gegeben. Dieser trat ab, und der oppositionelle Nikol Paschinjan wurde im Anschluss als Premier gewählt.