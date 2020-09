Lieder des Sieges

Florian Boillot »Beitrag zur Völkerfreundschaft«: Michael Turezky mit Kollegen am Sonntag in Berlin

Der weltberühmte russische Turezky-Chor erinnerte auch in diesem Jahr wieder im Zentrum Berlins an die Befreiung Deutschlands vom Hitlerfaschismus. Am Sonntag nachmittag feierte der Chor zusammen mit dem Ensemble »Soprano« bei einem kostenlosen Open-Air-Konzert auf dem Gendarmenmarkt den Sieg im »Großen Vaterländischen Krieg«. Ausdrücklich als Beitrag zur Völkerfreundschaft will Michael Turezky, Gründer und Leiter des Chors, die Auftritte verstanden wissen. In diesem Sinne zu wirken, hatte er seinem Vater vor dessen Tod versprochen. Der Vater war als Soldat der Roten Armee an der Befreiung Berlins beteiligt gewesen. (jW)