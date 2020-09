Der sozialistische Realismus ist kein Zitteraal

VG Bild-Kunst, Bonn 2020 #ThomasRuff #K20 Pixelverschönter Mao aus der Serie »Tableaux Chinois«

In Düsseldorf sind derzeit 13 Serien des Fotografen Thomas Ruff zu sehen. Sie stammen aus den letzten 20 Jahren. Ruff wird der »Düsseldorfer Fotoschule« zugerechnet, die in den späten 70er Jahren von Bernd und Hilla Becher begründet wurde. Ihr Zentrum war die Düsseldorfer Kunstakademie, an der Bernd Becher von 1976 bis 1996 eine Professur für Fotografie innehatte. Zu dem aus dieser Schule hervorgegangenen Künstlerkartell gehören neben Ruff u. a. Andreas Gursky, Candida Höfer, Axel Hütte, Jörg Sasse und Thomas Struth.

Ruffs Beitrag zur Fotografie der Gegenwart besteht primär in der Entwicklung von Arbeiten ohne Kamera. Er verwendet Bilder, die andere gemacht haben, die in zumeist nichtkünstlerischen Zusammenhängen bereits verbreitet und für bestimmte Zwecke aufbereitet wurden. Sie stammen aus Zeitungen, Magazinen, Büchern, Archiven und Sammlungen oder waren schlicht für jeden zugänglich im Internet zu finden. In der Auseinandersetzung mit diesen Bildwelten erkundet Ruff, der sich in der Appropriation Art verortet, die technischen Bedingungen des Mediums.

Für seine Serie ­»Nudes« (1999–2005) etwa bearbeitete er in »Thumbnail galleries« frei verfügbare, schlecht aufgelöste Pornobilder und verweist so auf die Befeuerung von Exhibitionismus und Voyeurismus durch das Internet. Um das Jahr 2000 erwarb Ruff aus Archivbeständen der einstigen Maschinenbaufirma Rohde & Dörrenberg in Düsseldorf-Oberkassel zirka 2.000 Fotografien auf Glasnegativen, von denen er einige für seine »Maschinen«-Serie verwendete. Einzelne Bereiche freigestellter Motive betonte Ruff bei der digitalen Bearbeitung durch Kolorierung. Der Serie »Press++« (seit 2015) liegen Pressefotografien der 1930er bis 1980er Jahre, vor allem aus den USA zugrunde. Ruff scannte und vergrößerte die Vorder- und Rückseiten der Archivbilder und kombinierte die beiden Seiten, so dass Notizen und Bearbeitungsanweisungen von den Rückseiten mit den fotografischen Vorderseiten verschmelzen. Für seine Serie »Tripe« (2018) wiederum verwendete Ruff Negative eines Captain Linnaeus Tripe (1822–1902), der im Auftrag der britischen Regierung zwischen 1856 bis 1862 in Burma und Madras fotografierte. Ruff bearbeitete sie so, dass ihre Bearbeitungen und Beschädigungen zum Vorschein kommen.

Ein Produkt der Auseinandersetzung mit der Pseudosolarisation, die auch als Sabbatier-Effekt bezeichnet wird und bereits im 19. Jahrhundert Anwendung fand, sind die Fotos der Serie »Flower.s«. Ruff fotografierte ausnahmsweise selbst, und zwar mit einer Digitalkamera, Blumen oder Blätter auf einem Leuchttisch. Anschließend bediente er sich am Computer des Sabbatier-Effekts, bei dem das Motiv einer diffusen Zweitbelichtung ausgesetzt wird.

Im Zentrum der Ausstellung steht Ruffs jüngste Serie »Tableaux Chinois«. Hierfür scannte der Künstler Bilder aus in der Volksrepublik China veröffentlichten Büchern sowie aus der Zeitschrift La Chine (deutscher Titel: China im Bild), die vom chinesischen Fremdsprachenamt verbreitet wird. Ruff rechnet diese Bilder der Propaganda zu und sagt, sie »lügen« und seien »lächerlich«. Zunächst einmal wäre nach den Auswahlkriterien zu fragen, denen Ruff gefolgt ist. Auf dem Cover von China im Bild (11/1972) etwa war eine Arbeiterin bei ihrer Tätigkeit auf einem Hochspannungsmast zu sehen, die Ausgabe 9/1967 zeigte einen Bauern beim Einfahren der Heuernte. Eine Untersuchung der chinesischen Printmedien aus jener Zeit wird zeigen, dass sehr oft Alltagsmotive und also nicht bloß Mao-Kultbilder oder Militäraufnahmen zu sehen waren.

Wie vor ihm etwa Thomas Bayrle, Gerhard Richter, Sigmar Polke, Roy Lichtenstein oder Andy Warhol zeigt sich Ruff in seinen »Tableaux Chinois« vor allem fasziniert von Mao, den er als »Diktator« klassifiziert. Eine Auseinandersetzung mit dem »rebellischen, extremen, komplizierten Mao« (Alain Badiou), vielleicht auch dem »säkularen Gott« und »größten Rebell gegen sich selbst« (Slavoj Zizek), findet nicht statt. Erst recht nicht mit dem traurigen Verlauf der Kulturrevolution, die Mao zur Mobilisierung der Massen gegen die Erstarrung ausrufen ließ.

In der Ausstellung sind mehrere Mao-Bilder zu sehen, darunter die Bearbeitung eines riesigen Werks des offiziellen Porträtmalers Wang Guodong, das in den 1960er und 70er Jahren den Tiananmen-Platz in Beijing zierte (heute hängt dort eines des Wang-Schülers Ge Xiaoguang). Ruffs chinesische Motive kennzeichnet sowohl das autotypische Druckraster des »analogen« Offsetdrucks wie auch die »digitale« Struktur des Pixelbildes. Unterscheidet sich die Bildlichkeit der digitalisierten Porträts von jener der chinesischen Offsetvorlagen? Im Begleitheft zur Ausstellung heißt es: »Die Propagandabilder des 20. Jahrhunderts werden damit in die visuelle Sprache des 21. Jahrhunderts transportiert und als manipulative Bilder entlarvt.« Eine frühere Kulturchefin der Westfälischen Rundschau, Birgit Kölgen, versteigt sich im Text zur Ausstellung auf ihrem Blog birgitkoelgen.com gar zu der Aussage: »Ruff ruiniert die Perfektion der Vorlage durch Sichtbarmachung des Offsetrasters. So erzittert optisch der sozialistische Realismus.«

Nein, der sozialistische Realismus ist kein Zitteraal. Ruffs pixelverschönte Maos sind so konsumierbar wie die poppig bunten des Kunstmarkt-Darlings Warhol. Sie tragen ihren Teil zur unreflektierten Mythologisierung Maos bei.