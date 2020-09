MAD-Präsident »billiges Bauernopfer«

André Hahn, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion von Die Linke im Bundestag und Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste, erklärte am Freitag zur Abberufung des MAD-Präsidenten Christof Gramm:

Die Entlassung von MAD-Präsident Gramm durch Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer war nach diversen Pannen und Fehleinschätzungen des Militärischen Abschirmdienstes beim Aufdecken zunehmender rechtsextremistischer Entwicklungen der Bundeswehr in den zurückliegenden Jahren letztlich wohl unvermeidlich, der Zeitpunkt allerdings überrascht.

Herr Gramm fungiert zugleich als billiges Bauernopfer, denn seine Entlassung ist ein offenkundiges Manöver, um von eigenem Versagen des Verteidigungsministeriums bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus in Teilen der Bundeswehr und insbesondere im Kommando Spezialkräfte (KSK) abzulenken. (…)

In einer Stellungnahme der Sprecherin des Außenministeriums Russlands, Maria Sacharowa, vom Donnerstag abend zum Fall Alexej Nawalny heißt es:

Wir alle werden Zeuge davon, wie der Westen (…) eine massive Desinformationskampagne um die Situation mit dem russischen Staatsbürger Alexej Nawalny gestartet hat. (…) Bundeskanzlerin Merkel sagte unter anderem, dass man Nawalny zum Schweigen bringen wollte. Deutsche Parlamentarier weisen auf »ein aggressives Regime« in Russland hin, das seine Interessen mit Mitteln der Gewalt durchzusetzen versuche und das Völkerrecht immer wieder verletze. (…)

Zum wiederholten Male eskalieren die USA und ihre europäischen Verbündeten aus rein politischen Gründen ihre Beziehungen zu Russland und ziehen einer konstruktiven partnerschaftlichen Zusammenarbeit den Kurs auf die Verschärfung der systemhaften Konfrontation vor. Bedauerlicherweise wird dieses Verhalten immer mehr zu einer Normalität. Es entsteht der Eindruck, dass Washington nicht den geringsten Antrieb zeigt, von eigenen Stereotypen abzukehren. Sonst hätte man dort deutschen Kollegen, die Washington nach wie vor unter einen immensen Druck setzt, längst geraten, Rechtshilfeersuchen der Generalstaatsanwaltschaft Russlands zu bewilligen und der russischen Seite die angefragten Materialien zu übermitteln, statt Russland grundlos zu beschuldigen und zu drohen. In keinem der öffentlichen Statements des US-Außenministers Pompeo war von solchen Aufrufen an die deutsche Bundesregierung die Rede. Zugleich hören wir Aufforderungen der US-amerikanischen Seite auf verschiedenen Ebenen an die deutsche Seite, das Projekt »Nord Stream 2« nicht weiter umzusetzen. (…)

Die russischen Strafverfolgungsbehörden bekräftigten bereits mehrmals ihre Bereitschaft, alle deutschen Ärzten vorliegenden Daten und Materialien, die aus ihrer Sicht auf eine gegen den russischen Staatsbürger begangene Straftat hinweisen, zu prüfen und zu berücksichtigen. Dennoch beeilt sich Berlin offensichtlich nicht, diese zur Verfügung zu stellen, wobei zugleich unterstrichen wird, die russische Seite solle unverzüglich agieren. Die Situation ist sehr ernst, und Moskau hat weder Grund noch Absicht, Berlin aufs Wort zu glauben. (…)