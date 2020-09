Neuer Mann an der Spitze

Amadou Keita/REUTERS Am Freitag vereidigt: Malis Interimspräsident Bah N'Daw (r.) und sein Vize Assimi Goïta sollen den Weg für Wahlen ebnen

Seit Freitag ist es offiziell. Der neue Mann an der Spitze Malis wird für die nächsten 18 Monate der ehemalige General der Luftwaffe und frühere Verteidigungsminister Bah N’Daw sein. Der bisherige Chef des seit dem Sturz von Präsident Ibrahim Boubacar Keïta de facto regierenden »Nationalen Komitees zur Errettung des Landes«, Assimi Goïta, soll als sein Stellvertreter fungieren. Die Übergangsregierung wird sich aus elf Personen zusammensetzen: fünf Angehörigen der Militärjunta, zwei Vertretern der Bewegung »M5-RFP« (Bewegung 5. Juni – Sammlung der patriotischen Kräfte) sowie jeweils zwei Personen aus dem religiösen und zivilen Spektrum, wie die französische Tageszeitung Le Figaro am 20. September zu melden wusste.

Der malische Independent nannte am Freitag erste Namen: Oumar Tatam Ly, 2014 aus Protest gegen Keïta als Ministerpräsident zurückgetreten, als Übergangspremier, die beim Putsch führenden Militärs Malick Diaw und Ismaël Wagué für Inneres und Verteidigung. Maliactu meldete, die mögliche Ernennung des vormaligen Justizministers Malick Coulibaly verbreite Angst in der Seilschaft des Expräsidenten, die befürchte, in belastenden Akten erwähnt zu sein.

Damit könnte eine Kompromisslösung mit der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, die unmittelbar nach dem Putsch Sanktionen gegen Mali verhängt hatte, gefunden sein: Ihre Hauptforderung nach einer zivilen Besetzung des Spitzenamts der Übergangsregierung wäre damit formal erfüllt. Am Mittwoch liefen dazu Gespräche in der Hauptstadt Bamako. Auch wenn diese sich schwierig gestalteten, könnte das Handels- und Finanzembargo zeitnah aufgehoben werden, wie ECOWAS-Mediator Goodluck Jonathan im Anschluss zu Protokoll gab.

Auch wenn vom Embargo Medikamente, Treibstoff und Grundnahrungsmittel ausgenommen sind, wurden die öffentlichen Finanzen Malis davon zusätzlich zur Coronakrise getroffen. So ist der Handel im vergangenen Monat um 16,7 Prozent eingebrochen, Zolleinnahmen in Höhe von umgerechnet 7,1 Millionen Euro fielen durch die von der ECOWAS verhängten Grenzschließungen weg, der Import ging nach Reuters-Angaben um 30 Prozent zurück.

Wer ist der 70jährige General im Ruhestand? Mit 23 Jahren hatte sich N’Daw in der Sowjetunion zum Hubschrauberpiloten ausbilden lassen. In der Folge erlangte er in Frankreich das höhere Militärdiplom und besuchte die Militärakademie im malischen Koulikoro. Er hatte mehrfach leitende Positionen inne, so unter dem jüngst verstorbenen Expräsidenten Moussa Traoré, als Generalstabschef der Luftwaffe oder als stellvertretender Generalstabschef der Nationalgarde. 2014 gehörte er dem ersten Kabinett Keïtas als Verteidigungsminister an.

Damals war er Nachfolger von Soumeylou Boubèye Maïga, der nach einem Debakel der malischen Armee im Mai 2014 in Kidal (einer Stadt, die heute von ehemaligen Tuareg-Rebellen kontrolliert wird) sein Amt hatte niederlegen müssen. Mehrere Quellen berichteten laut der panafrikanischen Nachrichtenagentur APA, dass N’Daws freiwilliges Ausscheiden aus dem Verteidigungsministerium im Januar 2015 auf einen Streit zwischen der Regierung und ehemaligen Rebellengruppen über die Umsetzung bestimmter Maßnahmen des damals in Algier ausgehandelten und im Frühjahr 2015 von Bamako unterzeichneten Friedensabkommens zurückzuführen war. N’Daw soll mehreren Bestimmungen des Abkommens zutiefst ablehnend gegenüberstehen. So habe er sich entschieden geweigert, ehemalige Tuareg-Rebellen erneut in die Armee zu integrieren, die vor ihrem Beitritt zur Rebellion im Jahr 2012 bereits in den regulären Streitkräften gedient hatten.

Als Schwerpunkte der Übergangsregierung nannte N’Daw bei seiner Antrittsrede am Freitag die Ankurbelung der Wirtschaft nach der Pandemie, den »Kampf gegen den Terror« und die Wiederherstellung des sozialen Friedens im Innern sowie die Realisierung des Friedensvertrags von Algier. Während die kommunistische Partei ­SADI den neuen Präsidenten unterstützt, bleiben Teile von »M5-RFP« weiterhin kritisch. Der Sprecher Choguel Maïga bemängelte erneut, dass die Bewegung in den politischen Prozess nicht einbezogen war.