Auftrag: Linke in der Fläche stärken

Daniel Bockwoldt/dpa Der scheidende Kovorsitzende Bernd Riexinger (Die Linke)

Auf der Tagesordnung des Landesparteitages der Partei Die Linke in Nordrhein-Westfalen steht neben einem Grußwort des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auch eines von »Ende Gelände« – in einem weiteren könnte der Kovorsitzende Bernd Riexinger hervorheben, dass Soziales und Klimaschutz nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten. Während NRW an diesem Wochenende im Zeichen des Widerstands von »Ende Gelände« gegen fossilen Kapitalismus und Kohleverstromung im Rheinischen Revier steht, wollen die Parteitagsdelegierten in Münster über einen »Neustart« nach dem schlechten Abschneiden bei den Kommunalwahlen beraten.

Obwohl Klima und Verkehr laut Umfragen die wichtigsten Themen für die Wahlberechtigten waren und Die Linke ein klareres ökologisches Programm vorzuweisen hat als die Grünen, hatten vor allem letztere am 13. September von der Stimmung profitiert. Einige NRW-Linke führen das auf eine schlechte Verankerung in der Fläche zurück – in dem Bundesland, das mit rund 18 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste ist, zählt die Partei nur 8.700 Mitglieder. Der Antrag »Die Linke NRW in der Fläche stärken!« wurde bereits vor den Kommunalwahlen erstellt – Landesgeschäftsführer Sascha H. Wagner und Bereichsleiter Michael Kretschmer formulieren darin Aufträge für den neuen Landesvorstand, der auf dem Parteitag gewählt werden soll. Die genannten Aufgaben gehen weit über den Bundestagswahlkampf hinaus – zum Beispiel soll eine Konferenz zur Parteiarbeit im ländlichen Raum organisiert werden. Bis März 2021 soll außerdem das Mitgliederhandbuch überarbeitet und eine Handlungsanleitung für Kreis- und Ortsverbände entwickelt werden. In einem Änderungsantrag dazu wird gefordert, um Videokonferenzen, öffentliche Onlineveranstaltungen und digitale Mitgliederversammlungen durchführen zu können – Formate, die während der Kontaktbeschränkungen wegen der Coronapandemie an Bedeutung gewonnen haben.

Kontroverse Anträge zum Thema Zukunft der Arbeit haben die »Landesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen« und die Sozialistische Linke eingebracht. Letztere kritisiert, dass ein Bedingungsloses Grundeinkommen »unterschiedslos für alle in der Gesellschaft« und »unabhängig von Einkommen und Vermögen« bereitgestellt werden solle. Gefordert wird in ihrem Ersetzungsantrag statt dessen »Gute und verkürzte Arbeit und sanktionsfreie Mindestsicherung« – die aber nur für Bedürftige.

Weitere Anstragstellerinnen fordern vom neuen Landesvorstand mehr Einsatz auf bestimmten Politikfeldern. Die Linke sozialistische Arbeitsgemeinschaft Frauen, kurz LAG Lisa, fordert beispielsweise, dass der Landesverband sich »ausdrücklich zum fortdauernden Kampf der gesellschaftlichen Linken für die Abschaffung der sogenannten Abtreibungsparagraphen 218 und 219« bekennt und sich für den gleichberechtigten und menschenwürdigen Zugang aller Betroffenen zu Schwangerschaftsabbrüchen und Gesundheitsleistungen einsetzt. (jW)