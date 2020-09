Konflikt nimmt an Schärfe zu

Uli Deck/dpa Ab Dienstag stehen die Räder im ÖPNV für ein paar Stunden still – Warnstreik! (Karlruhe, 25.9.20)

Verdi ist weiter streikbereit. Für kommenden Dienstag kündigte die Gewerkschaft bundesweit Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) an. Mit dem Druck von Arbeitsniederlegungen wollen die Gewerkschafter einen Rahmentarifvertrag für rund 87.000 Beschäftigte im ÖPNV durchsetzen, wie Verdi am Freitag mitteilte. Darin soll unter anderem die Ungleichbehandlung in den Bundesländern beendet werden. Konkret geht es dabei um zentrale Regelungen wie 30 Urlaubstage oder Sonderzahlungen. Des weiteren sollen für Auszubildende Anreize zum Einstieg in den Beruf geschaffen werden. »Mit unseren Forderungen haben wir Vorschläge geliefert, wie sich die drängenden Fragen von Entlastung und Nachwuchsförderung lösen lassen«, wird die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende ­Christine Behle in der Mitteilung zitiert.

Derzeit laufen in allen 16 Bundesländern die Verhandlungen mit den Verdi-Landesbezirken über die jeweiligen Tarifverträge im ÖPNV. Zwar gehört dieser zum öffentlichen Dienst, doch mit den dort derzeit ebenfalls laufenden Tarifverhandlungen haben die Forderungen der Gewerkschaft nichts zu tun. Es handelt sich beim ÖPNV um sogenannte Spartentarifverträge, und die haben sich Verdi zufolge in den vergangenen Jahren immer weiter auseinanderentwickelt. Deshalb die Forderung nach einem ergänzenden Rahmentarifvertrag.

Seit März fordert Verdi die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) zur Aufnahme von Verhandlungen auf Bundesebene auf. Vergeblich, die VKA lehnt solche bislang ab. »Dass die Arbeitgeber nicht einmal zu einer Verhandlung bereit sind, verhöhnt die Beschäftigten und torpediert jede Bemühung, eine Verkehrswende zu erreichen«, sagte Behle. Am Freitag äußerte sich die VKA ebenfalls. Deren Hauptgeschäftsführer Niklas Benrath behauptete: »Das Verhalten von Verdi ist ein Anschlag auf die Allgemeinheit und die Wirtschaftlichkeit der kommunalen Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs.« Gewerkschafterin Behle erwiderte: »Nach 20 Jahren Sparkurs auf dem Rücken der Beschäftigten sind die Grenzen der Belastbarkeit erreicht.« (dpa/jW)