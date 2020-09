Literarische Einsatzstellen

imago images/Leemage Im Verlauf der 1920er Jahre verließ Walter Benjamin (1892–1940) die »Sphäre der reinen Theorie«, politische Untersuchungen wurden für ihn immer wichtiger

Das Genre der Biographie ist anscheinend unverwüstlich. Immer wieder erscheinen dicke Wälzer, die sich bekannten Personen aus Politik und Kultur widmen und ausdrücklich auch an ein Laienpublikum richten. Gerade der Fokus aufs Persönliche erscheint trotz (oder wegen) seiner Partikularität erfolgversprechend. Worin besteht das Faszinierende an einer Figur wie Walter Benjamin? So fragen eingangs Howard Eiland und Michael Jennings, die Autoren der gerade auf deutsch erschienenen Benjamin-Biographie.¹ Als Herausgeber der reich kommentierten »Selected Writings« (Ausgewählte Schriften) nutzen sie ihre detaillierten Kenntnisse zur Entstehungsgeschichte des Benjaminischen Œuvres, was gerade bei einem Autor, dessen Werke teilweise nicht publiziert wurden oder oftmals im Projektstadium steckenblieben, von Vorteil ist.

Doch im Rahmen einer Biographie rückt nun die Besonderheit der Person, deren »Charakterbild«, in den Vordergrund. Dabei wäre gerade die Verflochtenheit des Persönlichen mit dem Politischen zur Grundlage zu machen, wie Siegfried Kracauer dies schon in den 1920ern forderte. Geschieht dies nicht, wirkt das Übergewicht des Persönlichen geradezu erdrückend. Als das Faszinierende wird die außerordentliche »Brillanz« Benjamins, die Vielfältigkeit seiner Arbeiten, seine »Modernität« hingestellt. Die politischen Impulse treten kaum hervor. Nun ist einerseits die biographische Wahrheit nicht zu haben, wie schon Freud wusste. Andererseits sind ohne die historischen und gesellschaftlichen Bezüge, die in den Texten oft nur indirekt enthalten sind, die Impulse und Wirkungsabsichten des Benjaminschen Schreibens nicht ersichtlich. Diese sind aber entscheidend, zumal Benjamin bereits sehr früh auf die gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland und Europa eingeht, sie reflektiert und analysiert. Sie waren gravierend, ja traumatisierend, wenn man an die Kriegsjahre, die niedergeschlagene Revolution von 1918/1919, diverse wirtschaftliche Krisen und den Aufstieg des Faschismus denkt. Entscheidend sind die Haltungen, die Benjamin in der Reaktion auf diese Entwicklungen eingenommen hat, sowie die theoretischen Ansätze, die er entwickelte, um den destruktiven Phänomenen in Politik und Kultur auf die Spur zu kommen. Hieraus lässt sich auch für unsere Gegenwart und Zukunft lernen. Das Interesse am Persönlich-Partikularen, Charakterlich-Widersprüchlichen oder gar Tabuisierten mag verständlich sein, doch im Rahmen einer Biographie führt dies letztlich zur Stilisierung, ja zur Mythologisierung. Es muss darum gehen, das Aktuelle und Weiterweisende eines politischen Autors wie Benjamin herausarbeiten.

Die Umstände seines Todes sind weitgehend bekannt: Benjamin starb einsam als Flüchtling in der Nacht vom 26. zum 27. September 1940 an der französisch-spanischen Grenze. Zusammen mit Millionen von Franzosen und Emigranten anderer Nationalitäten war Benjamin aus Angst vor einer Auslieferung an die einmarschierende deutsche Armee in den südlichen Teil des Landes geflohen. Da er zwar ein Transitvisum, aber kein Ausreisevisum hatte, entschloss er sich, die Grenze illegal zu überqueren, doch spanische Zöllner griffen ihn und seine Begleiter im Grenzort Portbou auf. In der Nacht beging er dort wahrscheinlich Suizid.

Für Bertolt Brecht, der erst knapp ein Jahr später vom Tod des Freundes erfuhr, war dies nicht nur ein schwerer persönlicher Schlag, er bezeichnete ihn auch als ersten ernsthaften Verlust, den Hitler der deutschen Literatur zugefügt habe. Benjamin, der »schreibende Revolutionär aus der Bürgerklasse«, wie er sich selbst definierte, hatte sein Leben und seine Arbeit buchstäblich bis zuletzt dem antifaschistischen Kampf gewidmet.

Anfänge

Benjamins erster Schritt zur Politisierung vollzog sich noch im Rahmen der damaligen Jugendbewegung, die gegen den autoritären Schulbetrieb des Kaiserreichs gerichtet war und für freie Schulgemeinden, eine moderne Pädagogik und eine radikale Umgestaltung des universitären Lehr- und Lernverständnisses eintrat. Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs ließ sich Benjamin nicht von der Massenhysterie anstecken, konzentrierte sich auf sein Studium in der neutralen Schweiz und suchte gleichzeitig in den Bereichen, die ihn vorrangig interessierten – Ästhetik und Literaturkritik, Sprache und Übersetzung, Theologie und Geschichtsphilosophie –, eigene Ansätze zu finden. Er wollte sich »Denkgewissheiten« verschaffen, auf denen er aufbauen konnte, und begann die Ziele einer gegenwartsbezogenen Philosophie, einer aktualisierenden Literaturkritik und einer das Sprachvermögen schärfenden Übersetzung zu formulieren. Die Aufgabe bestehe darin, wie er in »Das Leben der Studenten« (1915) schrieb, das »Künftige aus seiner verbildeten Form im Gegenwärtigen erkennend (zu) befreien«. Dieses philosophische Ethos sollte für ihn bestimmend bleiben.

Zunächst verharren Benjamins Arbeiten allerdings im Bereich der reinen Theorie und nehmen auf die Zeitereignisse nur indirekt Bezug. Charakteristisch sind ferner die Nähe zu anarchistischen Positionen und die theologische Begrifflichkeit – Züge, die sich bei Benjamin nie ganz verlieren sollten. Sie machen laut Adorno den »Glutkern« seiner Arbeit aus. In den »Notizen zu einer Arbeit über die Kategorie der Gerechtigkeit« arbeitet Benjamin die Kluft zwischen Recht und Gerechtigkeit heraus und betont, dass »keine wie auch immer geartete Besitzordnung zur Gerechtigkeit führen« könne. Dies gelte auch für ein Kollektivsubjekt, womit er sich gegen landläufige sozialistische Positionen wendet. Benjamin postuliert statt dessen ein »Guts-recht des Gutes, ein Ur-Recht aller Dinge, der Menschen« und definiert Gerechtigkeit als das »Streben, die Welt zum höchsten Gut zu machen«, wobei diese Gerechtigkeit theologisch als »göttliche Gerechtigkeit« gefasst wird.

Die turbulente Zeit der Novemberrevolution, der Massenstreiks und Putschversuche hat Benjamin zwar nicht direkt kommentiert, doch haben sie Einfluss auf seine politische Begriffsbildung und die Einschätzung der politischen Lage gehabt. In der 1920/21 geschriebenen »Kritik der Gewalt« übernimmt er Georges Sorels Unterscheidung zwischen partialen politischen Streiks und dem proletarischen Streik, dem Generalstreik, der als »reines Mittel« den Bannkreis der Gewalt anarchisch durchbrechen könne. Die Legitimität der revolutionären Gewalt bestehe darin, dass sie die auf Rechtsgewalt beruhende Ordnung in einem Akt zerstöre, in dem sich eine andere, von jeglicher Rechtgewalt freie Art von Gewalt manifestiere. Auch hier ist es die theologisch gefasste »göttliche Gerechtigkeit«, die sich der »Macht als Prinzip mythischer Rechtsetzung« entgegenstellt. Benjamin musste deshalb vom Verlauf der Novemberrevolution enttäuscht sein, da selbst die Bewegung der Räte nicht über einen politischen Streik hinausging, der lediglich einen Wechsel an der Spitze, einen Austausch von Machteliten und eine weitere Stärkung der staatlichen Zentralisierung statt eines fundamentalen Gesellschaftsumbaus zum Ziel gehabt habe.

Die wirkliche »Wendung zur Politik« erfolgt dann in den Jahren 1923 und 1924. Benjamin erkennt, dass er die »Sphäre der reinen Theorie« verlassen muss (ohne freilich auf Theoriebildung zu verzichten). Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Begegnung mit Asja Lacis, einer lettischen Kommunistin, die für das Theater, namentlich das proletarische Kindertheater, aktiv war. Lacis verhalf Benjamin zu einer »intensiven Einsicht in die Aktualität eines radikalen Kommunismus«. Es handelt sich dabei freilich nicht um eine »Bekehrung« zu einem orthodoxen Marxismus, vielmehr um eine schrittweise Erweiterung oder Konkretisierung einer bereits vorhandenen revolutionären Grundeinstellung, um den Versuch, einen anarchistischen Freiheitsbegriff mit der »anderen, revolutionären Erfahrung von Freiheit« zu »verschweißen«.

Trotz der durchaus nicht unkritischen Sicht auf die sowjetische Entwicklung nach 1923 bleibt Benjamins politische Grundeinstellung unverändert. Längere Zeit erwägt er einen Beitritt zur KPD, entscheidet sich aber schließlich wegen seiner höchst selbstkritischen Einschätzung der Rolle des Intellektuellen dagegen. Er zieht eine linke Außenseiterstellung vor, um sich auf die schriftstellerische Produktion zu konzentrieren und nicht der Einschränkung von Kritikmöglichkeiten ausgesetzt zu sein. Er will abwarten, solange »als man sich außerhalb mit nachweisbarem eigenem und sachlichem Nutzen postieren« könne, ohne zum Bürgertum überzugehen, bzw. die Arbeit zu schädigen. Und so kann sich Benjamin, nach der schändlichen Vereitelung seiner akademischen Karrierepläne im Jahr 1925 als Schriftsteller und Journalist mit weitverzweigten Kontakten und einem breiten Themenspektrum etablieren. Zumeist nutzt er Buchbesprechungen, um zu grundsätzlichen Fragen Stellung zu beziehen, etwa zu Krieg und Wiederaufrüstung, zu Pazifismus und geistigem Aktivismus, zu Film und Medienentwicklung, zur kulturellen Situation in Frankreich usw. Die Veröffentlichung der »Einbahnstraße« im Jahre 1928 zeigt einen Benjamin, der nahezu jeden beliebigen konkreten Gegenstand zum Anlass für kritische Reflexionen aufgreifen kann.

Inspirierend wirkt dabei die intensive Beschäftigung mit dem französischen Surrealismus, den er nicht nur als Avantgardeströmung, sondern auch als Ausdruck der Krise der Intelligenz wahrnimmt. Er hat vor allem das Politische im Blick und spricht – damit auch sich selbst meinend – von der »äußerst exponierten Stellung zwischen anarchistischer Fronde und revolutionärer Disziplin«. Die Zwischenstellung verweist auf eine produktive Spannung: Es geht darum, sich von beiden Polen beeinflussen zu lassen, aber keinem unterstellt zu sein. Tatsächlich handelt es sich beim Surrealismus nicht nur um Literatur, sondern vor allem um Zeitdiagnostik. Der Surrealismus ist Ausdruck der Krise der Dichtung, die »von innen gesprengt wird«. Die Verbindung von surrealistischer Traumtheorie und Konkretion wird gleichzeitig zum Modell für das große »Passagen-Werk«, dem sich Benjamin seit 1927 widmet. In diesem sollen verschüttete (oder unbewusste) kollektive Erfahrungen aus dem 19. Jahrhundert freigelegt werden.

Wo kann der Autor wirksam sein?

Ende der zwanziger Jahre lernt er Bertolt Brecht näher kennen, mit dessen »Produktion« und Literaturkonzeption er sich »solidarisch macht«. Brecht geht von einer realistischen Analyse der eigenen Position im kapitalistischen Medienbetrieb aus. Literatur, so hatte Benjamin selbst schon zuvor in der »Einbahnstraße« geschrieben, bleibt »unfruchtbar«, wenn sie sich nur »im literarischen Rahmen« abspielt. Die bedeutende literarische Wirksamkeit kann nur in strengem Wechsel von Handeln und Schreiben zustandekommen; sie muss auch die unscheinbaren Formen nutzen – also etwa Flugblätter, Broschüren, Zeitschriftartikel und Plakate. Brecht lehne es ab, seine Talente »frei zu verwerten«, er trete statt dessen als »Erzieher, Politiker, Organisator« auf. Er gehöre zu der »ganz kleinen Minderzahl«, »die sich fragt, wo sie ihre Begabung ansetzen muss, sie nur da ansetzt, wo sie von der Notwendigkeit dies zu tun, überzeugt ist«. Benjamin spricht von »Einsatzstellen«. Wie ein Ingenieur in der Wüste mit Bohrungen nach Petroleum anfängt, so nehme auch der Autor in der »Wüste der Gegenwart an genau berechneten Punkten seine Tätigkeit« auf. Entscheidend ist die strategische Haltung des Autors, der Wille, diese Welt zu ändern. Nur so kann Literatur »die einzige Chance«, nutzen, »die ihr blieb: Nebenprodukt in einem sehr verzweigten Prozess der Änderung der Welt zu werden«. Wirklich wirksame Literatur verlangt eine solch neue, konsequente Haltung, eine Haltung, die im übrigen erlernbar sei. Von dieser Position sichtet Benjamin die literarische Szene in der Endphase der Weimarer Republik. Dabei kritisiert er nicht nur die esoterisch-ästhetizistische Literatur à la Stefan George, sondern auch die liberale oder linke Literatur eines Kurt Tucholsky oder Erich Kästner, der »keine politische Aktion« entspreche.

Hellsichtig stellt Benjamin in einer ebenfalls 1930 erschienenen Besprechung der Jüngerschen Aufsatzsammlung »Krieg und Krieger« heraus, wie der rechte Mystizismus des »ewigen« Krieges bewusst von den konkreten Erfahrungen des Weltkriegs und der modernen technologischen Realität der »Materialschlachten« absieht, um ihn wiederum als Lebenstatsache, als vitalisierende, antizivilisatorische Kraft zu feiern. Die Niederlage von 1918 soll damit verdrängt werden. Demagogen wie Jünger dienten sich als »Klassenkrieger« der faschistischen Bewegung an. Benjamin liefert hier zwar keine umfassende Kritik oder Übersicht über »Theorien des Faschismus« (so der Titel der Rezension), enthüllt aber frühzeitig das »ökonomische Naturgeheimnis« einer kapitalistischen Ordnung, die durch das Zusammenspiel von Politik und Rüstung gekennzeichnet ist – ein Zusammenspiel, das durch ästhetizistische Überhöhungen verdeckt und mystifiziert wird.

Der letztgenannte Beitrag, der 1930 in der Literaturzeitschrift Die Gesellschaft erschien, verweist auf die Zusammenhänge von moderner Technologie, gesellschaftlicher Entwicklung und Medienkultur, wie sie Benjamin seit 1927 – im Kontext der Surrealismus-Analyse und der Vorstudien zum Passagen-Projekt – analysieren sollte. Dieses Hauptprojekt sollte die französische Metropole zur Zeit des Zweiten Kaiserreichs (das Französische Kaiserreich von 1852 bis 1870) untersuchen, um so den Triebkräften des modernen Kapitalismus, besonders auf kulturellem Gebiet, auf die Spur zu kommen. Andere Studien wie etwa zum »Bilde Prousts«, zum Schriftsteller und Kulturwissenschaftler Eduard Fuchs oder zum »Paris des Second Empire bei Baudelaire«, aber auch die großen Arbeiten zur Mediengeschichte, einschließlich des berühmten »Kunstwerk«-Aufsatzes, müssen in diesem Zusammenhang gelesen werden. Die meisten dieser Arbeiten waren für das seit 1931 von Max Horkheimer geleitete Institut für Sozialforschung vorgesehen.

Passagen

Das Ziel der jeden Rahmen sprengenden Arbeit am »Passagen-Werk« bestand darin, die »Kultur der warenproduzierenden Gesellschaft als Phantasmagorie« zu entschlüsseln. Die neuen Materialien des urbanen Alltags sollten in ihrer Wirkung auf unterschwellige und illusionistische Realitätsverarbeitung untersucht werden. Am Beispiel von Paris zeigt Benjamin, wie die gegenständliche Umwelt (Industriebauten, Maschinen, Warenhäuser, Reklamen) »immer rücksichtsloser den Ausdruck der Ware« annimmt. Dies wirke sich auf Wahrnehmungs- und Handlungsstrukturen aus und dokumentiere den widersprüchlichen bürgerlichen Umgang mit der Entwicklung der technischen Produktivkräfte. Die Chancen und Möglichkeiten der Technik werden nicht genutzt, da die Produktivkräfte nur für die Produktion von Waren genutzt wird. Benjamin spricht von der »verunglückten Rezeption der Technik«, die durch Idyllisierung oder Fetischisierung der Technik allerdings überdeckt werde. Die Projekte allgewaltiger technischer Dynamik und Modernität – die »Phantasmagorien« – hätten dabei die Funktion, die materielle Basis, die kapitalistische Ausbeutung zu tarnen oder zu verklären. Obendrein werde so eine spezifische Form der bürgerlichen Gesellschaft ins Universelle projiziert. Die Technik stehe nicht im Dienst gesellschaftlicher Lösungen. Veränderungen und geschichtliches Denken werden ausgeblendet.

Damit sind entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft markiert. Der Faschismus setze diese Tendenz gesteigert fort. Hier hat, wie bereits angedeutet, die künstlerisch überhöhende Gewalt-, Helden- und Todesmystik die Funktion, Erfahrungen des Ersten Weltkriegs zu verdrängen. Die militaristische Technisierung und propagandistische Massenspektakel stehen im Dienste einer »Ästhetisierung der Politik«, wie es in der Urfassung von »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« heißt.

Benjamin hat sich besonders mit der Entstehung der bürgerlichen Massenkunst beschäftigt, da sich hier technische Rationalität und irrationale Ästhetisierung, Technikfetischismus und Neoromantizismus mischen. Die »massive Reproduktion des Bildes« wird zum Signum der ästhetischen Kultur der bürgerlichen Gesellschaft. Die größere Verbreitung und die neuen Zeichensysteme wirken sich, so Benjamin, auf das »kollektive Unbewusste« aus. Es komme zu einer »allegorischen Personifikation« oder sentimentalen Vermenschlichung der Waren, zur »Einfühlung in den Tauschwert«. Bürgerliche Massenkunst kann so ihr »Neomythisches« (Gerhard Wagner) entfalten. Die Mängel der gesellschaftlichen Produktionsordnung geraten dabei aus dem Blick. Die soziale Problematik der Industrialisierung wird nicht bewältigt, sondern durch Ersatzhandlungen maskiert.

Kultur- und literaturpolitisch hält Benjamin an der künstlerischen Avantgarde fest, sie ist für ihn kein Produkt einer Verfallszeit, sondern Element einer vorwärtstreibenden Dialektik der industriellen Produktivkraftentfaltung. Die antifaschistische Politisierung der Kunst sollte deshalb auch die Avantgardeproduktionen einbeziehen, um so die dynamische Dialektik künstlerischer Produktivkräfte zu nutzen. Diese Offenheit gegenüber neuen Medien und Technologien zeigt sich besonders beim Film, wobei Benjamin zunächst die »Revolution der Technik« betont und die emanzipatorische Seite darin sah, dass die neue Technik des Films eine neuartige räumliche Erfahrung, eine Erfassung des Mileus der städtischen Massen sei und deshalb beim Zuschauer zu einem neuen Bewusstsein führe.

Parallel zum Passagen-Projekt hat Benjamin in zwei Studien aus dem Jahr 1934 die Rolle des Schriftstellers reflektiert. In der ersten thematisiert er den »gegenwärtigen gesellschaftlichen Standort des französischen Schriftstellers«, in der zweiten – »Der Autor als Produzent« – zieht er weitere Konsequenzen aus dem Brechtschen Ansatz. In der gesellschaftlichen Verfassung des Imperialismus sei »die Position des Intellektuellen schwieriger«, die Gefahr des »Verrats« sei größer. Das ästhetische Bewusstsein entspreche der Zeitlage nicht: So neigen etwa traditionelle Formen wie der Roman zum Konformismus, zum Einverständnis mit der schlechten Wirklichkeit. Kritische Romane seien nur aus einer Haltung der Verweigerung denkbar. Diese Einstellung sei aber bei den meisten zeitgenössischen Autoren nicht gegeben. Als positiv hebt Benjamin ledglich die »Technik« André Gides und Paul Valérys hervor, denn diese Autoren hätten eine »Prosa zwischen Selbstdokument, Wissenschaft, Kritik und auch Roman« entwickelt, die zugleich fähig sei, Rechenschaft abzulegen. In »Der Autor als Produzent« beschreibt er, wie eine linke Literatur-, Theater- und Medienprogrammatik zu neuen Formen der Literatur, zu einem Umschmelzen der Gattungen und einem neuartigen Verhältnis von Autor und Leser oder Zuschauer führt. Beispiel ist hier vor allem Sergej Tretjakow, den er über Brecht kennengelernt hat. Es sind diese neuen Techniken, die im Kampf gegen die mystifizierenden Konzepte der faschistischen Ästhetik ins Feld geführt werden.

Die letzte Arbeit

Beeindruckend an Benjamins Werk ist das philosophische Ethos, das in allen seinen Arbeiten spürbar ist, die Verpflichtung auf eine radikale Analyse der gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse und die Folgerungen für die Funktion des kritischen Autors. Im unabgeschlossenen »Passagen-Werk« gilt sie der Aufklärung des komplizierten Verhältnisses von Basis und Überbau im modernen Kapitalismus. Die Analyse sucht dabei stets den Boden zu bereiten für das »Künftige«, das bereits im Vergangenen und Gegenwärtigen angelegt ist. Ein solches Erkennen ist auf eine verändernde Praxis gerichtet, auch wenn deren Möglichkeiten in den Exiljahren erheblich eingeschränkt sind.

Die letzte Arbeit Benjamins – die »Thesen zum Begriff der Geschichte«, die von vielen als eine Art Testament gesehen wird – liefert schließlich einen schonungslosen Blick auf die Geschichte. Sie versucht gleichzeitig, über triviale Fortschrittskonzepte hinausgehend, die Möglichkeit revolutionärer Politik offenzuhalten. Der Text richtet sich gegen historistische Konzeptionen, die das angeblich objektiv Gegebene so authentisch wie möglich rekonstruieren wollen, dabei aber ins Affirmative verfallen. Auch eine Orientierung auf ein »Telos«, ein Ziel (wie bei Hegel) oder ein Fortschrittsglaube (wie bei großen Teilen der Linken) sind problematisch, da sie Geschichte vom Ende her denken. Die Betonung geschichtlicher Kontinuität ist deshalb im Sinn der herrschenden Klassen. Der »historische Materialist« richtet sich gegen die Gleichförmigkeit, bürstet die Geschichte »gegen den Strich« (These 7) und regt so zur Vorbereitung eines Ausnahmezustands an (These 8). Das Verhältnis der Zeitebenen wird also neu bestimmt, um so der auf weitere Katastrophen zusteuernden geschichtlichen Entwicklung Einhalt zu gebieten.

Wenn Benjamins legendärer »Engel der Geschichte« (wie in Paul Klees Bild »Angelus Novus«) zurückschaut, stellt sich Geschichte als »einzige Katastrophe dar, die unablässig Trümmer häuft und ihm vor die Füße schleudert« (These 9). Handeln und das Elend beenden, kann der Engel nicht, vielmehr treibt ihn der Sturm, vom Paradies her wehend, »unaufhaltsam in die Zukunft«. »Das, was wir Fortschritt nennen, ist dieser Sturm«. Die jüdisch-theologische Metaphorik verdeutlicht das durchaus aktuelle Problem einer Politik, die in einer Art permanenter Selbsttäuschung von Fortschritt spricht. Das Bild der »messianischen Erwartung« ist dieser Politik entgegengesetzt. Der Begriff eines auf Technologie und fortgesetzter Ausbeutung von Mensch und Natur beruhenden Fortschritts muss demzufolge verabschiedet werden. Dem dient die qualitative Neubestimmung und Intensivierung des Zeitbegriffs, die Betonung von Diskontinuität und »Jetztzeitlichkeit«, das heißt einer besonderen, auf den Begriff gebrachten und insofern stillgestellten Gegenwart, die nicht einfach »im Übergang« ist, sondern vielmehr die Gelegenheit bietet, »das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen« (These 16).

