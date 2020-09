Atomwaffenverbot rückt näher

Die Kampagne »Büchel ist überall! Atomwaffenfrei. Jetzt« teilte am Donnerstag mit:

Angesichts des bevorstehenden »Internationalen Tages für die vollständige Abschaffung von Atomwaffen« am 26. September zeigt sich die Kampagne »Büchel ist überall! Atomwaffenfrei. Jetzt« erfreut über die wachsende Unterstützung für das 2017 verabschiedete UN-Atomwaffenverbot – sowohl auf internationaler Ebene, als auch in Deutschland. Aktuell fehlen nur noch fünf weitere Ratifizierungen für den Verbotsvertrag, damit dieser in Kraft treten kann. Der »Internationale Tag für die vollständige Abschaffung der Atomwaffen« wurde in den vergangenen Jahren von vielen Staaten genutzt, um das Atomwaffenverbot zu unterzeichnen oder zu ratifizieren.

»Durch die Verabschiedung des Atomwaffenverbotsvertrags am 7. Juli 2017 durch 122 Staaten und den Friedensnobelpreis an die aus 500 Partnerorganisationen bestehende Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) kam weltweit eine neue Bewegung für die Überwindung der atomaren Abschreckung in Gang«, erklärt Roland Blach, Koordinator der Kampagne. »Nach drei Jahren rückt das Atomwaffenverbot endlich in greifbare Nähe. 90 Tage nach der Ratifizierung des fünfzigsten Staates wird der Vertrag in Kraft treten. Das wird spätestens im kommenden Jahr der Fall sein«, so Blach weiter. (…)

Aus dem Haushaltsentwurf des Bundes geht hervor, dass es beim ÖPP-Projekt A 49 zu erheblichen Kostensteigerungen kommt. Dazu erklärte Jan Schalauske, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Die Linke im Hessischen Landtag :

»Die satte Kostensteigerung des ÖPP-Projekts A 49 von 1,1 Milliarden auf 1,4 Milliarden um 30 Prozent, also 330 Millionen Euro, belegt, dass Privatisierungen öffentlicher Infrastruktur die Steuerzahler teuer zu stehen kommen. Sogenannte öffentlich-private Partnerschaften nutzen vor allem privaten Investoren, die auf Kosten der Allgemeinheit kräftig Kasse machen. Die Linke lehnt die Privatisierung von Straßen ebenso ab wie den Weiterbau der A 49, weil das Autobahnprojekt in Zeiten von Klimawandel und notwendiger Verkehrswende völlig aus der Zeit gefallen ist sowie die Trinkwasserversorgung der ganzen Region gefährdet. Wer hofft, dass sich die Verkehrssituation in der Region durch den Weiterbau der A 49 verbessert, dürfte schwer enttäuscht werden. Dieser würde mehr Verkehr in die Region ziehen und die Verkehrsbelastung insbesondere auf den Zubringerstraßen deutlich erhöhen.«

Victor Perli, Linke-Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestags, ergänzt: »Öffentlich-private Partnerschaften sind ein Milliardengrab für die Steuerzahler. Das zeigt der neue Bundeshaushalt. Die Kosten für den neuen ÖPP-Abschnitt auf der A 49 sind innerhalb eines Jahres um über 300 Millionen Euro gestiegen. Vor der Teilprivatisierung werden solche Projekte künstlich billig gerechnet – sobald es losgeht, explodieren die Kosten für die Staatskasse. Die Linke hatte ebenso wie der Bundesrechnungshof genau davor gewarnt. Minister Scheuer wird aus dem teuren Scheitern der ÖPP-Projekte offenkundig nicht klug. Mit der Privatisierung von Straßen muss endlich Schluss sein. Dieses Geld fehlt für wichtigere Maßnahmen wie den Ausbau des Schienen-, öffentlichen Nah- und Fahrradverkehrs.«