Für mehr Präsenz

Ulrich Perrey/dpa Leere Hörsäle soll es nach dem Willen vieler Hamburger Studierender nicht mehr lange geben

»Soziale Bildung braucht soziales Miteinander« – diese und ähnliche Sätze waren am Mittwoch nachmittag auf Spruchbändern zu lesen, die auf dem Hamburger Gänsemarkt geschwungen wurden. Rund 100 Studierende demonstrierten nach Veranstalterangaben dort dafür, die durch die Coronapandemie bedingten Einschränkungen des Lehrbetriebs an den Hochschulen der Hansestadt zurückzufahren. »Mit dieser Kundgebung wollen wir die Ziele einer Onlinepetition bekräftigen, die vor einigen Wochen von mehreren Fachschaftsräten der Universität Hamburg gestartet wurde«, erklärte Franziska Hildebrandt vom Fachschaftsrat Sozialökonomie gegenüber jW. Am Rande der Demo wurden die mehr als 1.600 Unterschriften, die bisher zusammengekommen sind, an Vertreter der Wissenschaftsbehörde überreicht.

Während in Restaurants und Bars fast wieder Normalbetrieb herrscht und Zuschauer in Fußballstadien sitzen, bleibt der Lehrbetrieb an den meisten Hochschulen stark eingeschränkt. So werden Vorlesungen und Seminare per Internet abgehalten. In der Petition wird unter der Überschrift »Für Präsenz und ein Solidarsemester an den Hamburger Hochschulen« kritisiert, das Onlinesemester habe zu Vereinzelung geführt. Studium, Wissenschaft und Forschung müssten »mit erhöhter Aufmerksamkeit aller füreinander« wieder »in Präsenz« stattfinden, so die Formulierung.

Das »verordnete Digitalsemester« bedeute für viele Studierende »Isolation vor dem Laptop in sozialer Prekarität«, erklärte Helen Vogel vom Fachschaftsrat Erziehungswissenschaft in ihrem Redebeitrag. Das führe bei vielen zu psychischen Problemen. Bildung sei »eben nicht das Eintrichtern von Wissen im Youtube-Format«, sagte Vogel. Vielmehr sei ein direkter Austausch unabdingbar. Die Studierenden wollten sich nicht länger dafür verantwortlich machen lassen, dass sie nicht ausreichend technisch ausgestattet seien oder mit der Situation allein nicht klarkämen.

Eine weitere in der Petition erhobene Forderung lautet, dass alle in diesem Semester erbrachten Studienleistungen ohne Einschränkungen in einem regelhaften Semester wiederholt werden können. »Wir alle haben das Recht auf Wissenschaft, Lehre, Studium und Bildung auf höchstmöglichem Niveau und haben nicht verdient, mit einer ungenügenden Nachbildung abgespeist zu werden«, heißt es im Text.

Viele Studierende sind durch die Krise in soziale Not geraten. Zur Sicherung der »sozialen Grundlage« fordert die Petition darum, einen Vollzuschuss von monatlich 900 Euro zu zahlen und das »restriktionsfrei und unbürokratisch«. Die Überbrückungshilfe von 500 Euro, die momentan beantragt werden kann, sei nur mit »erheblichem bürokratischen Aufwand« zu erhalten. Auch Gebühren von Universität und Studierendenwerk seien zu erlassen, so die Petition. Eine weitere Forderung: Die Öffnungszeiten der wissenschaftlichen Bibliotheken sowie der Mensen sollen wieder dem Betrieb vor dem Shutdown angeglichen werden. »Wissenschaft braucht Bücher, und Universitätsmitglieder müssen essen«, heißt es dazu.

Lutz Lorenz vom Fachschaftsrat Soziale Arbeit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) wies am Mittwoch darauf hin, dass viele Studierende in der Coronakrise ihre Jobs verloren haben. Auch sei der soziale Zusammenhalt verlorengegangen. Artur Brückmann vom Fachschaftsrat Sozialökonomie der Uni Hamburg erklärte, die Einschränkungen für Hochschulen, Wissenschaft und Bildung müssten beendet werden, »damit wir wissenschaftlich arbeiten können, um die aktuelle tiefe Krise solidarisch zu lösen«.

Eine Studie im Auftrag des Finanzdienstleisters MLP ergab unterdessen, dass die Coronakrise die Aussichten für Studierende auf dem Wohnungsmarkt verschlechtert habe, weil die staatlichen Hilfen für sie nicht ausreichten. Viele Studierende seien im Sommer nicht an ihren Studienort gezogen, weil die Lehrveranstaltungen online abgehalten wurden, zitierte dpa die Ergebnisse am Donnerstag. Es sei zudem nicht auszuschließen, dass künftig wieder mehr Studierende zu Hause wohnen, heißt es demnach in der Studie.