Bodycheck gegen Belarus

Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin »In eine Debatte hineingeraten«: Alexander Lukaschenko nach einem Treffen mit Wladimir Putin im Februar in Sotschi

Seine Verabschiedung als Präsident des Eishockey-Weltverbandes IIHF hatte sich René Fasel anders vorgestellt. Seit 1994 im Amt, wollte der 70jährige im Mai bei einer WM in seinem Heimatland Schweiz unter Applaus abtreten und seine Nachfolge regeln, für die Franz Reindl, dem Präsidenten des Deutschen Eishockeybundes (DEB), Ambitionen und gute Chancen eingeräumt werden. Die WM in der Schweiz fiel Corona zum Opfer. Fasels Abgang und die Wahl des Nachfolgers wurden aufs kommende Jahr verschoben, in dem die WM vom 21. Mai bis 6. Juni im lettischen Riga sowie in der belarussischen Hauptstadt Minsk ausgetragen werden soll. Dort gibt es nun anhaltende Proteste gegen den Präsidenten, woraufhin dessen lettischer Amtskollege Arturs Krisjanis Karins den scheidenden IIHF-Boss Fasel bat, Alexander Lukaschenko die WM wegzunehmen. Eine Bitte, die Karins bei der Tagung des IIHF Councils Ende voriger Woche schriftlich wie telefonisch wiederholte und der er sukzessive den Ton einer regelrechten Forderung verliehen haben soll. Ob solcher Bedrängnis, ähnlich einem Bodycheck auf dem Eis, verlor der Schweizer Zahnarzt Fasel einigermaßen die Contenance. Eine derartige Einmischung sei ihm in seiner Amtszeit noch nicht untergekommen, ließ der IIHF-Boss wissen. Es könne nicht angehen, dass eine Regierung einen neuen Mitausrichter durchsetzen wolle. »Und ich hasse es zu sehen, wie der Eishockeysport in eine politische Debatte hineingeraten soll.« Lettland und Belarus hätten sich »gemeinsame beworben«, 2017 gemeinsam den Zuschlag für die WM 2021 erhalten und seitdem organisatorisch mit großem Engagement gemeinsam auf dieses Ziel hingearbeitet.

Allein »aus rechtlichen Gründen« könne der Weltverband das Gastgeberdoppel nicht so einfach trennen, gibt Reindl zu bedenken. »So kann das nicht funktionieren.« Der potentielle Fasel-Nachfolger begrüßte einen am Freitag vom IIHF Council in Zürich gefassten Beschluss. »Bis zum nächsten Meeting Anfang November wird eine Expertenkommission die Gesamtsituation in Belarus umfassend prüfen und anschließend eine Empfehlung aussprechen«, so Reindl gegenüber jW. Auf den Prüfstand käme nicht nur die politische ­Lage. Genauso wichtig seien Garantien für Sicherheit und Gesundheit von Spielern, Fans und Offiziellen. Eine WM ohne Zuschauer mochte Reindl nicht ausschließen. »Ein solches Szenario ist denkbar. Damit müssen wir uns auseinandersetzen«, sagte der 65jährige und verwies auf die Entscheidung, die U20-WM vom 26. Dezember bis 5. Januar im kanadischen Edmonton vor leeren Rängen auszutragen.

Die IIHF ist bei weitem nicht die einzige Institution, die Termine in Belarus überdenkt. Der europäische Fußballverband UEFA prüft noch, ob sein Jahreskongress 2021 wie geplant in Belarus stattfinden soll. Im übrigen währt die »Ära Lukaschenko« bereits 26 Jahre, der Mangel an Demokratie war für die internationale Sportwelt in all der Zeit kein Grund zur Zurückhaltung. Zuletzt ließen die Nationalen Olympischen Komitees (dem belarussischen steht seit 1997 Lukaschenko vor) ein Großereignis wie die Europaspiele 2019 in Minsk stattfinden. Zuvor wurde auch schon mal eine komplette Eishockey-WM (2014) veranstaltet. Und die belarussische Fußballnationalmannschaft bestritt mehr als 240 Länderspiele gegen Teams aus über 70 Nationen, darunter zum Beispiel im Mai 2008 ein Testspiel gegen die Auswahl des Deutschen Fußballbundes. War das Land damals demokratischer orientiert?

Als die DFB-Auswahl im vergangenen Jahr in der EM-Qualifikation zweimal gegen Belarus gewann (2:0 in Baryssau, 4:0 in Mönchengladbach), gab es kaum Fragen zu den politischen Verhältnissen im Land des Kontrahenten. Dass Sport nun aber überhaupt nichts mit Politik zu tun habe, wurde im Lande Lukaschenkos in den vergangenen Wochen widerlegt. Mehr als 500 belarussische Sportlerinnen und Sportler haben mittlerweile einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie Neuwahlen, die Freilassung von politischen Gefangenen und ein Ende von polizeilichen Übergriffen fordern.