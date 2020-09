Angriff auf Zentrale

Andreas Gebert / Reuters Daimler: Das Aus von Verbrennern ist beschlossene Sache, die Vernichtung Tausender Arbeitsplätze gleichfalls (Bad Cannstatt, 22.4.2020)

Die Konzernspitze des Autobauers Daimler zielt beim Kürzungsprogramm nun auch auf seinen Stammsitz in Stuttgart-Untertürkheim. Nach einem am Mittwoch verbreiteten Schreiben des Betriebsrates (BR), welches jW vorliegt, sollen dort bis zum Jahr 2025 rund 4.000 Stellen gestrichen werden. Im Mercedes-Werk in Untertürkheim arbeiten nach Betriebsratsangaben rund 19.000 Beschäftigte.

Daimler-Vorstandschef Ola Källenius hatte zuletzt betont, dass sein im Vorjahr präsentiertes Konzept angesichts der Coronakrise verschärft werden müsse. Kernpunkt ist die Vernichtung zahlreicher Arbeitsplätze. Eine konkrete Zahl hat Daimler indes nicht genannt. Von den weltweit rund 300.000 Stellen steht letzten Berichten zufolge rund ein Zehntel zur Disposition.

Wie sehen weitere Pläne für Untertürkheim aus? Bis 2030 soll das Werk zu einem sogenannten Entwicklungs- und Befähigungsstandort für Elektromobilität umstrukturiert werden. »Deshalb soll«, so der BR weiter, »ein E-Campus mit Kompetenzzentren entstehen.« Daimler erwäge in diesem Zuge, in die Batteriezellenproduktion einzusteigen, »diese könnte nach Untertürkheim kommen.« Dafür würden Investitionen in konventionelle Antriebe wie den Verbrennungsmotor ausbleiben und Fahrzeugtypen in Frage gestellt. Außerdem sollen sogenannte Powertrain-Standorte, also die gemeinsame Fertigung von Motorsystemen, Getriebe und Achsen, stärker im Ausland ausgelastet werden. Problem: Der »Leitwerkgedanke«, wonach der Bau von Motoren mit konventionellen und alternativen Antrieben im Untertürkheimer Werk konzentriert sein sollen, wäre damit hinfällig. Würde sich der Daimler-Vorstand durchsetzen, wäre das laut BR ein Verstoß gegen die Gesamtbetriebsvereinbarung.

Der Konzern indes will an seinem Streichkonzert festhalten. »Durch die Optimierung der Kostensituation sichern wir die Rentabilität des Unternehmens«, sagte eine ­Konzernsprecherin am Mittwoch gegenüber jW. Fest steht: Die Betriebsräte wollen sich diesen Umbauplänen entgegenstellen und sprechen von einem »Katalog voller Provokationen«.