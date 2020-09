Verdächtige Honorare

Bei einer Razzia der Berliner Polizei wegen Steuerhinterziehung durch Mitglieder der organisierten Kriminalität geht es um Managerhonorare in der Rapper-Szene. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Ermittelt und durchsucht werde wegen des »Verdachts von Steuerstraftaten in erheblichem Umfang im Zusammenhang mit Managementleistungen« für Rapper. Unter Verdacht stehen demnach vier Beschuldigte, die »teilweise dem Bereich der OK (organisierte Kriminalität, jW) zuzurechnen sind«. Die Polizei nannte die Namen der Verdächtigen nicht. Vermögen in Höhe von mehreren Millionen Euro wurde vorläufig sichergestellt. Polizei und Steuerfahndung durchsuchten 18 Häuser, Wohnungen und Geschäftsräume in Berlin, Brandenburg und der Schweiz. (dpa/jW)