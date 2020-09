Dreckswerk von Tönnies

Guido Kirchner/dpa Wurstmagnat Clemens Tönnies kümmert die Lage der Beschäftigten in seinem Konzern herzlich wenig

Hätte der Covid-19-Ausbruch im Tönnies-Stammwerk in Rheda-Wiedenbrück verhindert werden können? Mit dieser Frage sieht sich die Politik in Nordrhein-Westfalen konfrontiert, nachdem das WDR-Magazin »Westpol« am Sonntag über gravierende Mängel bei der Umsetzung des Hygienekonzeptes berichtet hatte.

Demnach stellte die Bezirksregierung Detmold bei Kontrollen bereits im Mai gravierende Mängel fest. Das Magazin zitierte aus einem fünfseitigen Kontrollbericht der Bezirksregierung, in dem aufgelistet wird, an welchen Stellen der Konzern gegen Arbeitsschutzstandards und gegen das eigene Hygienekonzept verstoßen hatte. Unter anderem hatte eine Kontrolle am 15. Mai ergeben: »Im gesamten Bereich der Schlachtung tragen die Mitarbeiter keine Mund-Nasen-Bedeckung«. Zudem waren Toiletten verdreckt.

Für die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) ist das ein Skandal. »Dass bei Tönnies noch im Mai, also mitten in der Hochzeit der Pandemie, selbst die grundlegendsten Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus ignoriert wurden, belegt einmal mehr, dass in diesem Unternehmen keinerlei Verantwortungsbewusstsein für die Gesundheit der Beschäftigten und der Allgemeinheit existiert«, erklärte Freddy Adjan, stellvertretender NGG-Vorsitzender, am Montag.

Aus den Berichten der Bezirksregierung geht nach WDR-Recherchen hervor, dass Tönnies zwischen Mitte März und Mitte Mai überhaupt nicht kontrolliert wurde. Erst als Anfang Mai eine Virusinfektion bei der Firma Westfleisch verzeichnet wurde, gingen die Kontrolleure auch in andere Schlachtbetriebe.

In Rheda-Wiedenbrück seien die Mängel offensichtlich gewesen: In der Kantine seien keine Maßnahmen getroffen worden, um die Anzahl der Sitzplätze zu verringern; außerdem habe es keine Zwischenreinigung oder Desinfektion gegeben. In den kontrollierten Toilettenräumen hätten die Desinfektionsmittel gefehlt. Darüber hinaus stellten die Kontrolleure fest: »Die Toiletten waren zum Teil erheblich verunreinigt«.

Die Kontrolleure hatten an verschiedenen Stellen im Betrieb Mitte Mai »gravierende Mängel im Hinblick auf die Vorgaben des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards« festgestellt. Der Konzern versprach Besserung, doch eine erneute Vorortkontrolle fand erst zwei Wochen später statt – ein Umstand, den Arbeitsschutzexperten nicht nachvollziehen können. So sagte Stefan Sell von der Hochschule Koblenz gegenüber »Westpol«: »In Pandemiezeiten hätte man viel schneller reagieren müssen«. Auch der Kreisverband der Partei Die Linke in Gütersloh kritisierte Presseberichten zufolge das langsame Agieren der Verantwortlichen. So seien die Arbeiter »nachweislich noch Ende Mai häufig ohne Verwendung von Mundschutz« in Kleinbussen zum Werk gefahren worden.

Ende Juni und Anfang Juli förderten dann Kontrollen andere – grundsätzliche – Probleme zutage: Absturzgefahren, fehlende Schutzbrillen, leere Verbandskästen. Eine umfängliche Prüfung durchzuführen und derartige Probleme festzustellen sei nur durch die vorübergehende Schließung des Betriebs möglich geworden, rechtfertigte sich die Bezirksregierung Detmold.

Für Gewerkschafter Adjan ist der WDR-Bericht ein weiterer Beleg dafür, dass das geplante Arbeitsschutzkontrollgesetz ohne jede Aufweichung umgesetzt werden muss. »Die Lobbyisten der Fleischindustrie versuchen alles, um die Abgeordneten des Deutschen Bundestags in ihrem Sinne zu beeinflussen und so in das von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vorgelegte Gesetz noch Lücken einzubauen«, sagte er. Dass beim Marktführer Tönnies noch mitten in der Pandemie solch gravierende Mängel nachgewiesen wurden, zeige, wie grundfalsch es wäre, »den Beteuerungen und freiwilligen Lösungen der Fleischindustrie Glauben zu schenken«.