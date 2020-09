Mobil gegen Kahlschlag

Julian Stratenschulte/dpa

Die IG Metall (IGM) hat am Dienstag mit einem bundesweiten Aktionstag gegen geplante Stellenstreichungen beim Lastwagen- und Bushersteller MAN protestiert. Die Metaller riefen Beschäftigte der Volkswagen-Tochter unter anderem in Langenhagen bei Hannover zu Kundgebungen auf. Das Unternehmen will weltweit bis zu 9.500 Arbeitsplätze vernichten. Jürgen Kerner, IGM-Hauptkassierer und Vizevorsitzender im Aufsichtsrat bei MAN Truck & Bus, sagte, man werde es nicht hinnehmen, »dass die Beschäftigten für jahrelanges Missmanagement des Vorstands bestraft werden«. (jW)