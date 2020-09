Vorwärts im Zorn

Fabian Strauch/dpa Zornig sind sie längst: Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind seit Dienstag im Warnstreik (Duisburg, 22.9.2020)

Sie wollen nicht mehr stillhalten: Protestaktionen während der Mittagspause am Arbeitsplatz, ganztägige Warnstreiks mit Kundgebungen auf Marktplätzen. Die Tarifgemeinschaft aus Verdi und Beamtenbund mobilisierte am Dienstag Beschäftigte des öffentlichen Dienstes.

Nicht bundesweit, zunächst regional mit lokalen Brennpunkten – in Gütersloh in Ostwestfalen etwa. »Ja, in unserer kapitalistischen Hochburg gehen die Kolleginnen und Kollegen voran«, sagte Hermann Janßen, Vizegeschäftsführer im Verdi-Bezirk Ostwestfalen-Lippe, am Dienstag jW. Klinikum, Stadtverwaltung, Kitas, überall legten Beschäftigte in der Bertelsmann-Stadt Operationsbesteck, Aktenstapel und Lernfibeln für einen Tag beiseite. Fürs erste.

Der Ausstand hat einen Grund: Die zweite Tarifrunde mit Vertretern der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und dem Bundesinnenministerium (BMI) ging am Sonntag zu Ende, ergebnislos. Die »öffentlichen Dienstherren« weigerten sich, ein Angebot vorzulegen, jedenfalls ein verhandelbares. Verdi und Beamtenbund wollen unter anderem 4,8 Prozent mehr Entgelt für 2,3 Millionen Tarifbeschäftigte und rund 200.000 Beamte durchsetzen, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Und der Ausstand ist berechtigt: Die Krise drückt die Einkommen, die Nominallöhne lagen im zweiten Quartal des Jahres vier Prozent niedriger als im Jahresvergleich, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag laut dpa mitteilte.

VKA und BMI laufen im Duo gegen die Gewerkschaftsforderungen Sturm – Tenor: nicht bezahlbar. In die gleiche Kerbe schlägt Alexander Handschuh, Pressesprecher vom Städte- und Gemeindebund, am Dienstag gegenüber jW: »Die Kassen der Kommunen sind leer.« Steuereinnahmen und Gebühren fehlten coronabedingt den städtischen Haushalten. »Erhöhte Personalkosten um fünf Prozent sind für uns nicht drin«, legte Handschuh nach.

Gerede, was selbst beim eher gutmütigen Beamtenbund nicht mehr verfängt – der muckt auf: »Wir sind streikbereit«, sagte deren Pressesprecher Frank Zitka am Dienstag auf jW-Nachfrage. »Unsere Warnstreiks konzentrieren wir zunächst auf Krankenhäuser in Franken, konkret in Bayreuth, Erlangen, Ansbach.« In der Auftaktphase wollen die Protestierer ihre Aktionen dosieren, »schließlich müssen wir den Spannungsbogen über mehrere Wochen halten«, so Zitka.

Ähnlich geht Verdi in Baden-Württemberg vor, deren Presseverantwortlicher Andreas Henke sagte am Dienstag zu jW: »Mit kleinen Nadelstichaktionen während der Mittagspausen setzen wir erste Signale.« Henke spricht von einer Art Stufenplan, die Anzahl bestreikter Betriebe und Behörden werde bis zum Beginn der dritten entscheidenden Tarifrunde am 22. und 23. Oktober steigen. »Kondition haben wir.«

Die Gegenseite indes stellt sich stur, beklagte wortreich das Warmup von Arbeitskampfmaßnahmen: »Wir lehnen es rigoros ab, dass die Menschen in unseren Kommunen durch Streiks in Mitleidenschaft gezogen werden«, sagte VKA-Hauptgeschäftsführer Niklas Benrath der Rheinischen Post (Dienstagausgabe). In Zeiten von Insolvenzen und Arbeitsplatzverlusten seien Streiks »unverhältnismäßig.«

Davon will sich Gewerkschafter Janßen aus Ostwestfalen nicht kirre machen lassen. In den vergangenen Wochen haben sich Verdi und Beschäftigte auf einen langen Tarifkonflikt unter Coronabedingungen eingestellt. »Auf lokale betriebsnahe Warnstreiks werden Schwerpunktaktionen im Nahverkehr und Gesundheitsbereich folgen.« Dann überregional, bundesweit.