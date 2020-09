Bahn und EVG erzielen Einigung bei Tarifverhandlungen

(c) Copyright 2009, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten Mager. Die EVG handelt bescheidene Lohnerhöhung für die Bahnbeschäftigten aus.

Berlin. Nach wochenlangem Konflikt sind sich die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bei ihren Tarifverhandlungen einig. Beide Seiten vereinbarten am Donnerstag bescheidene Lohn- und Gehaltserhöhungen, wie Gewerkschaft und Konzern mitteilten. Genaue Zahlen wurden zunächst nicht bekannt. Bei den Verhandlungen hatten sich beide Seiten auf einen Korridor von 0,5 bis 1,5 Prozent mehr Lohn geeinigt. Zuletzt hatte die EVG 1,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten gefordert.

Details wollen die Verhandlungspartner am Freitag vormittag vorstellen. »Unser Tarifvertrag schützt die Beschäftigten bei der DB AG bis Anfang 2023 vor den Auswirkungen der Coronapandemie. Genau das war unser Ziel«, teilte der designierte EVG-Vorsitzende, Klaus-Dieter Hommel, am Donnerstag mit. Für die Deutsche Bahn ist die Einigung laut einer Mitteilung am Abend ein »ausgewogener Abschluss«. Personalvorstand Martin Seiler teilte mit: »Die Einigung ist in Zeiten von Stellenabbau oder Kurzarbeit in der deutschen Wirtschaft ein gemeinsames Signal der Verantwortung.« Das Tarifpaket schließt der EVG zufolge betriebsbedingte Kündigungen für die gesamte Laufzeit aus. Zudem hätten Beschäftigte mit Kindern die Möglichkeit, sich bis zu 50 Tage für die Betreuung freistellen zu lassen. 100 Tage sind es demnach für alleinerziehende Mitarbeiter.

Der Konzern hat in der Coronakrise milliardenschwere Einbußen eingefahren, die zum Teil vom Bund ausgeglichen werden. Doch muss das Unternehmen nach eigenen Angaben Kosten senken. Entsprechend gering wird nun die Erhöhung der Löhne und Gehälter ausfallen. Offen bleibt, ob es auch ein Tarifpaket mit der Lokführergewerkschaft GDL gibt. Die Bahn beschäftigt allein in Deutschland knapp 215.000 Mitarbeiter.