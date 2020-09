Irische Regierung geht komplett in Quarantäne

Julien Behal/dpa Der irische Premier Micheál Martin erklärt Schulkindern, wie man sich nicht mit Corona ansteckt

Dublin. Die gesamte irische Regierung hat sich nach dem Rat von Gesundheitsexperten in Coronaquarantäne begeben. Nachdem Gesundheitsminister Stephen Donnelly am Dienstag Covid-19-Symptome gezeigt hatte, seien seine Kabinettskollegen vom Parlament aufgefordert worden, sich selbst zu isolieren, wie unter anderem die Irish Times berichtete. Bei einer Kabinettssitzung hatte der Minister zuvor viele seiner Kollegen persönlich getroffen. Außerdem hatte er gemeinsam mit dem irischen Premier Micheál Martin am selben Tag eine Pressekonferenz gegeben. Das Parlament soll nun den Berichten zufolge eine Woche lang pausieren. Donnelly selbst wollte sich schnellstmöglich auf das Coronavirus testen lassen. (dpa/jW)