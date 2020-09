Neues Sturmgewehr der Bundeswehr nicht von Heckler & Koch

Daniel Karmann/dpa Ein Gewehr in »ziviler Ausführung« des Waffenherstellers Haenel

Berlin. Das Verteidigungsministerium will das neue Sturmgewehr der Bundeswehr von dem Thüringer Hersteller C.G. Haenel (Suhl) beziehen. Über das Ergebnis des Auswahlverfahrens informierte das Ministerium nach Informationen der Deutschen Presseagentur am Montag Fachpolitiker im Bundestag. Im Ergebnis des Bieterverfahrens kommt der langjährige Lieferant Heckler & Koch (Oberndorf am Neckar) bei der Bestellung von 120.000 neuen Waffen im Umfang von wohl knapp 250 Millionen Euro nicht zum Zuge.

Die Berliner Entscheidung wird für wenig Freude bei Heckler & Koch sorgen. Das Unternehmen ist hoch verschuldet – seine Finanzverpflichtungen von 249 Millionen Euro sind in etwa so hoch wie der Jahresumsatz (2019: 239 Millionen Euro). (dpa/jW)