Schwechtens Schultheiss

Er prägte Berliner Architektur: Franz Heinrich Schwechten (1841–1924) entwarf die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, die Schultheiss-Brauerei und das einstige Haus Vaterland am Potsdamer Platz. Das Geheime Staatsarchiv in Berlin will nun 5.600 Pläne restaurieren und digitalisieren. Anlass ist Schwechtens 100. Todestag 1924, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Freitag mitteilte. Die Staatsbibliothek zu Berlin setzt die Behandlung ihres allgemeinen Druckbestandes fort. Dabei werden 27.000 Bände maschinell entsäuert. (dpa/jW)