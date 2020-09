Von Tesla bis H&M

Jens Reimerdes/CC BY-SA 4.0 Gedeihen auch in der Coronakrise prächtig: Ein »Datenkrake« bei der Verleihung der »Big Brother Awards«

Am Freitag abend wurden in der »Hechelei« in Bielefeld die diesjährigen »Big Brother Awards« verliehen. Mit dem Negativpreis, der bereits seit dem Jahr 2000 vom Datenschutzverein »Digitalcourage« und anderen Bürgerrechtsorganisationen verliehen wird, werden Behörden, Unternehmen und andere Einrichtungen »ausgezeichnet«, die gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen oder der Überwachung und Ausforschung der Bevölkerung Tür und Tor öffnen. Die Coronapandemie hatte dabei auch Auswirkungen auf die Verleihung. Nur 100 Plätze konnten in diesem Jahr für Publikum zur Verfügung gestellt werden. Auch deshalb übertrugen die Veranstalter die Gala komplett in einem eigens eingerichteten Livestream.

Der »Big Brother Award 2020« in der Kategorie »Mobilität«, verliehen von Thilo Weichert, dem früheren Datenschutzbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein, ging an die Tesla Germany GmbH. Das Unternehmen verkaufe Autos, die ihre Insassen und die Umgebung »umfassend und langfristig« überwache, so Weicherts Begründung. Die erhobenen Daten würden »permanent ausgewertet« und könnten »für beliebige Zwecke weiter genutzt werden«. Zwar finde der Autohersteller Tesla für seine Elektroautos viel Anerkennung, »für viele Reiche und Ökos« hätten die Autos »Kultstatus«. »Dass es sich dabei um Überwachungsanlagen auf vier Rädern handelt, spielt dabei offenbar keine Rolle«, monierte Weichert.

Derzeit wird in Brandenburg eine »Gigafactory« von Tesla gebaut. Deshalb passte zur Verleihung des Negativpreises an den Konzern, dass in der Kategorie »Behörden und Verwaltung« der Innenminister des Landes Brandenburg, Michael Stübgen (CDU), und sein Vorgänger, Karl-Heinz Schröter (SPD), mit der zweifelhaften Ehrung bedacht wurden. Sie erhielten den Preis für die »dauerhafte Speicherung von Autokennzeichen« – die übrigens auch die Partei Die Linke, als sie in Brandenburg noch Teil der Landesregierung war, mitgetragen hatte. Zur Begründung verwies Laudator Frank Rosengart vom »Chaos Computer Club« auf den Umstand, dass das Bundesland seit vielen Jahren Fahrzeuginformationen im sogenannten Aufzeichnungsmodus des Kennzeichen-Erfassungssystems Kesy dauerhaft speichere, obwohl das Bundesverfassungsgericht diesbezüglich klare Grenzen gezogen habe. »An Löschfristen ist die Polizei offenbar nicht interessiert, so dass sich bis Anfang des Jahres 2020 rund 40 Millionen Datensätze angesammelt hatten«, kritisierte Rosengart. Zudem habe »eine unüberschaubare Anzahl von Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeitern Zugriff auf die gespeicherten Daten«.

Rena Tangens vom Verein »Digitalcourage« war es vorbehalten, die Firma BrainCo und den Leibniz-Wissenschaftscampus Tübingen in der Kategorie »Bildung« für ihre EEG-Stirnbänder auszuzeichnen, die mittels Gehirnstrommessung angeblich die Konzen­tration von Schülerinnen und Schülern messen können. »Der Konzentrationsgrad wird von einer LED auf dem Stirnband angezeigt und per Funk an den Lehrerrechner übermittelt«, beschrieb Tangens. In den USA und China würde diese Technik bereits in Klassenzimmern eingesetzt. Der Leibniz-Wissenschaftscampus Tübingen, der ähnliche EEG-Stirnbänder auch in Deutschland erprobe, kombiniere diese mit dem sogenannten Eyetracking. »Das ist Dressur statt Bildung«, warnte die Datenschützerin.

In der Kategorie »Digitalisierung« erhielt die Bildungsministerin des Landes Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann (CDU), den »Big Brother Award 2020«. Die Begründung: Sie wolle wesentliche Dienste der Digitalen Bildungsplattform des Landes von Microsoft betreiben lassen. Damit liefere sie »die Daten und E-Mails von allen Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern Baden-Württembergs an das US-Unternehmen und die US-Geheimdienste aus«, lautete der Vorwurf der Gastlaudatorin Leena Simon. Die Ministerin reagierte umgehend – und zwar deutlich verschnupft: »Die Recherche für diese Preisverleihung kann nicht allzu gründlich gewesen sein«, erwiderte sie laut Mitteilung aus ihrem Ministerium. Unter anderem kritisierte Eisenmann, bislang sei die Entscheidung über die Ausgestaltung der Plattform noch nicht getroffen worden.

Den Negativpreis in der Kategorie »Arbeitswelt« bekam die Bekleidungskette H&M für »jahrelange, hinterhältige und rechtswidrige Verarbeitung von Beschäftigtendaten im H&M-Kundencenter in Nürnberg«. Das Unternehmen habe beispielsweise »Daten über Krankheiten von Mitarbeitern« gesammelt, so die Kritik. Diese Informationen hätten H&M-Teamleiter im Rahmen von freundlichen Gesprächen am Arbeitsplatz oder in der Kaffeeküche erfragt. »Ein solches Vorgehen auf der Basis eines bestehenden beruflichen Vertrauensverhältnisses als ›mies‹ zu umschreiben, ist noch höflich formuliert«, urteilte der Arbeitsrechtler Peter Wedde in seiner Laudatio.

In der Kategorie »Geschichtsvergessenheit« erhielt die Innenministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland den diesjährigen »Big Brother Award« für ihre Absicht, »auf der Basis der Steueridentifikationsnummer eine lebenslang gültige Personenkennziffer einzuführen«. Das widerspräche dem Geist des Grundgesetzes, wie Laudator und Netzaktivist Padeluun resümierte.