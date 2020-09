Aufnahme gefordert

Florian Boillot

Tausende Menschen haben am Sonntag unter anderem in Berlin (siehe Bild) für die Evakuierung der Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln demonstriert. Ein Bündnis von Pro Asyl, der Seebrücke Berlin und weiteren Gruppen hatte zur Demonstration aufgerufen. Es verlangt von der Bundesregierung, die Bereitschaft von Bundesländern und Kommunen zur Aufnahme von Flüchtlingen nicht länger zu blockieren. Nach Beobachtungen vor Ort nahmen mindestens 5.000 Menschen am Protestzug teil. Auch in anderen Städten fanden Demonstrationen statt.(dpa/jW)