Kinderrechte ignoriert

Das Motto des UNICEF-Weltkindertags hierzulande, der am Sonntag begangen wird, ist eindeutig: »Kinder erobern die Straßen«. Grund genug haben sie: Homeschooling, fehlende Betreuung, Hilfsangebote auf Sparflamme. Kinder und Jugendliche leiden unter der Coronapandemie besonders stark. Doch ihre Belange spielten für die Bundesregierung keine Rolle. Mehr noch: Man habe vollständig über ihre Köpfe hinweg entschieden, ihre Rechte auch mit Blick auf die UN-Kinderrechtskonvention verletzt und auch Mütter in tradierte Rollen zurückgedrängt. Das kritisierten mehrere Sachverständige unisono in den letzten beiden Sitzungen der Kinderkommission am 9. und 16. September im Bundestag. Es ist nicht anzunehmen, dass sich daran schnell etwas ändert. Das Gremium, seit Anfang September unter der Leitung des Bundestagsabgeordneten Norbert Müller (Die Linke), soll im kommenden Februar Empfehlungen abgeben.

Am vergangenen Mittwoch berichteten die Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings, Elisabeth Maier, Anke Miebach-Stiens von der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten in Sachsen sowie der Vorsitzende der Ferienlager organisierenden Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Kiez, Gunter Schinke, von der desaströsen Lage vieler Einrichtungen. Förderungen für Projekte seien weggebrochen, fest angestellte Betreuer seien in Kurzarbeit oder die Arbeitslosigkeit geschickt worden. Und unklare unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern hätten eine Planung unmöglich gemacht, resümierte Maier. Die gesamte Jugendarbeit habe über Monate fast ausschließlich digital stattgefunden. Dies habe besonders ärmere Minderjährige mit vielen Problemen abgehängt. »Die Arbeit wurde über Monate fast ausschließlich auf Kinderschutz und Notbetreuung reduziert«, so Maier. Und teilweise sei es bis heute so.

Kontaktverbote

Auch Miebach-Stiens bemängelte »gravierende Einschnitte« für Kinder und Jugendliche. Am stärksten hätten sie unter den Kontaktverboten und daran gelitten, »dass man sie nicht mal gehört hat«. »Wir erleben eine große Verunsicherung, viele haben einen großen Redebedarf, und hier muss unbedingt mehr passieren«, mahnte sie. Die außerschulische Bildungsarbeit habe man vollständig außen vor gelassen. Schinke reklamierte, dass zwar alle möglichen Einrichtungen bedacht worden seien. Aber solche für Kinder »wurden total vergessen«. Die Betreiber hätten enorme finanzielle Einbußen zu beklagen und wüssten bis heute nicht, wie es weitergeht. Ungewiss seien auch die Förderungen für das kommende Jahr. »Sollen wir dann alle zumachen?« fragte er rhetorisch. Ausbaden müssten das dann vor allem arme Kinder. »Es gibt viele, die in den Ferien notgedrungen nur in Plattenbauvierteln rumgegammelt haben«, so Schinke.

Noch drastischer war die Kritik in dem parlamentarischen Gremium eine Woche zuvor ausgefallen. Die Abgeordneten hatten Claudia Kittel, Leiterin der Monitoringstelle zur UN-Kinderrechtskonvention, sowie den Magdeburger Humanwissenschaftler Michael Klundt befragt. Kittel betonte, dass Grundrechte für Kinder auch in Krisenzeiten zu wahren seien. Einschnitte müssten verhältnismäßig sein. Dies sei ständig zu überprüfen. »All das hat für die Bundesregierung überhaupt keine Rolle gespielt«, sagte sie und ergänzte: »Selbst die Familienministerin war nicht Teil des Krisenstabs, und die Jugendhilfe wurde nicht als systemrelevant eingestuft«. Niemand habe sich um benachteiligte Kinder gekümmert, zum Beispiel in Flüchtlingsunterkünften. Behinderte und nicht behinderte Kinder in Heimen habe man rigiden Kontaktverboten unterworfen. Arme Kinder seien weit zurückgefallen bei der Bildung, um obdachlose Jugendliche habe man sich nicht gekümmert. Und Deutschland sei dabei kein Einzelfall, so Kittel.

Retraditionalisierung

Klundt sprach sogar von einer »staatlichen Kindeswohlgefährdung«. »Privilegierte konnten ihren Vorsprung ausbauen, und Arme wurden massiv zurückgeworfen«, rügte er. Die Eltern habe man mit ihren Kindern in engen Wohnungen und mit der Pflicht zur Hausbeschulung allein gelassen. »Das hat auch zu einer enormen Einschränkung der Mütterrechte geführt und zu einer Retraditionalisierung der Geschlechter«, kritisierte Klundt. Denn da Frauen im Schnitt 20 Prozent weniger als Männer verdienten, sei die Lösung der Probleme weitgehend an ihnen hängengeblieben. Und er wurde noch drastischer: »Die Politik hat sich da auf wenige Virologen konzentriert, alle anderen Wissenschaftler, darunter Kinderärzte und Psychologen, ausgeschlossen.« Man habe die Kinder aus Angst vor Ansteckung »wie Gefährder und wie Objekte« behandelt.

Und dies, so Klundt, habe sich bis heute nicht geändert. Er führte die Quarantäneregeln als Beispiel an. »Da werden Kleinkinder, die sind noch nicht mal infiziert, die hatten nur Kontakt, in die Isolierung gesteckt, und dann droht das Gesundheitsamt den Eltern damit, sie ihnen wegzunehmen, wenn sie sie nicht innerhalb der Familie absondern.« Das sei »völlig unverhältnismäßig«. Klundt fügte an: »Denken wir bei so etwas eigentlich noch daran, was da passiert?«