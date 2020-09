Mehr bargeldlose Zahlungen im Euroraum

Daniel Karmann/dpa

Frankfurt am Main. Der Trend zum Bezahlen ohne Scheine und Münzen hat sich in Deutschland und im Euroraum schon vor der Coronakrise verstetigt. 98 Milliarden Zahlungen im Währungsraum im Gesamtwert von gut 162 Billionen Euro wurden im vergangenen Jahr bargeldlos abgewickelt, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag mitteilte. Das waren 8,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Fast die Hälfte (48 Prozent) davon waren Kartenzahlungen, jeweils fast ein Viertel der bargeldlosen Zahlungen machten Überweisungen (23 Prozent) und Lastschriften (22 Prozent) aus. Der Rest waren nach EZB-Angaben unter anderem elektronische Zahlungsmittel wie zum Beispiel Apple Pay oder Google Pay.

Die Coronakrise hat dem bargeldlosen Bezahlen einen kräftigen Schub gegeben – auch in Deutschland. Insgesamt wurden hierzulande im vergangenen Jahr 24 Milliarden Zahlungstransaktionen im Gesamtwert von 61 Billionen Euro bargeldlos abgewickelt, wie die Bundesbank am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr entspreche dies einer Steigerung um 7 Prozent (Anzahl) beziehungsweise 8 Prozent (Wert). Am stärksten nahmen dabei die Zahlungen mit Karte zu: um fast 19 Prozent auf 6,3 Milliarden. (dpa/jW)