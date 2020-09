Drei Punkte und Nebenwirkungen

Roland Weihrauch/dpa 2017 ging die alte Anzeigetafel vom Bökelbergstadion in Mönchengladbach in den Ruhestand, aber sicher nicht wegen Überlastung durch hohe Ergebnisse

Wenn ab dem heutigen Freitag die 58. Bundesligasaison startet, geht auch die fröhliche Rechnerei und Spekulation anhand von Torverhältnissen, Tabellenständen und anderen Statistiken los. Ein altes Naturgesetz wird dabei weiterhin gelten: Wenn bei einer Begegnung ein torloses Unentschieden in Aussicht steht, dann wird die Hoffnung auf drei Siegpunkte wenige Mannschaften aus ihrer Defensivtaktik locken. Dabei wollten die Gralshüter des Fußballs dieser taktischen Verzagtheit etwas entgegensetzen, als sie ins Regelwerk des Spiels eingriffen und bestimmten, dass ab 1995 auch für die Bundesliga zu gelten habe: Für einen Sieg gibt es drei Punkte, statt wie bis dahin nur zwei.

Die Engländer hatten das Novum schon seit Anfang der 80er Jahre für ihren Ligaalltag entdeckt. Länder wie Israel, Neuseeland, die Türkei und Norwegen fanden das für ihre Kicker in den heimischen Ligen ebenfalls gut und ahmten den »Dreier« alsbald nach. Es dauerte noch bis 1994, ehe der zusätzliche Siegpunkt vom Fußballweltverband Fifa international für die nächste Spielzeit zur Pflicht erhoben wurde, verbunden mit der Erwartung, so den Offensivgeist zu stimulieren und für mehr Tore und mehr Attraktivität des Spiels zu sorgen. Fortan sollten Liebhaber des »Catenaccio« nichts mehr zu lachen haben. Einer solch extremen Verteidigungsvariante, in deutscher Übersetzung »Türriegeltaktik« geheißen, wie sie dereinst Inter Mailand praktizierte, sollte bitteschön keinerlei Erfolg mehr beschieden sein.

Dem Wunsch nach mehr Treffern stand allerdings entgegen, dass mit einem zunehmend schnelleren, athletischeren, körperlicheren und ausgereifteren Fußball die offensiven Räume enger wurden und damit die großen Torchancen nicht reichlicher. Die schlichte Logik »mehr Punkte, mehr Tore« ging nicht auf. Der erste Bundesligaspieltag der neuen Ära sah am 11. August 1995 drei Partien – dreimal Unentschieden, viermal Torjubel. Statistiker mussten fast 20 Jahre warten, bis in einer Bundesligasaison durchschnittlich mehr Tore geschossen wurden als beim Zwei-Punkte-Modus: 2013/14 fielen insgesamt 967 Toren, das waren pro Spiel 3,1601. Die torreichste Saison nach der Reform war bis jetzt die Spielzeit 2019/2020 mit 982 Treffern, durchschnittlich 3,2092 Tore pro Spiel. Das ist gerade mal Platz 20 in der Rangliste der torreichsten Saisons seit der ersten Bundesligaspielzeit 1963/64.

Dafür hatte die Regeländerung ganz andere Auswirkungen. Es gibt im Klassement kaum noch ein richtiges Mittelfeld, statt dessen ist die halbe Liga in den Abstiegskampf verstrickt, der zuletzt weit mehr Spannung bot als das Titelrennen. Nach der alten Regel wurde in der Bundesliga letztmals 1994/95 gewertet. Auf 49 Zähler hatte es Borussia Dortmund als deutscher »Zwei-Punkte-Meister« vor 25 Jahren gebracht, vor Werder Bremen (48 Punkte) und dem SC Freiburg (46 Punkte). In der Saison davor kam Bayern München mit nur 44 Punkten zum Titel, vor dem 1. FC Kaiserslautern (43) und Leverkusen. Bayer reichten für Platz drei 39 Zähler. Eine Ausbeute, mit der anschließend in der Drei-Punkte-Ära niemals mehr ein Platz so weit vorn winkte, vielmehr Zittern im Abstiegskampf.

Nach der Premierensaison mit der neuen Regel feierte Dortmund 1996 mit 68 Punkten die Meisterschaft vor den Bayern (62). Ab der Jahrtausendwende ging der Titel (mit Ausnahme des VfL Wolfsburg 2009) nicht mehr unter der 70er-Marke weg, Borussia Dortmund durchbrach in der Saison 2011/12 als Champion mit 81 Zählern die nächste Schallmauer. Für die Bayern waren damals 73 Zähler nur Platz zwei wert. Ein Erlebnis, das sie umgehend zu zwei bis heute unerreichten Bestmarken und acht Titeln in Serie motivierte. Mit folgenden Punktbilanzen: 91, 90, 79, 88, 82, 84, 78 und 82. Dabei deklassierten sie den »Vize« mitunter um bis zu 25 Zähler, der wiederum Abstände von bis zu 18 Zählern zum Dritten produzierte.

Was passiert hier? Die Kleinen kriegen weniger aufs Konto, weil bei den Großen in schöner Wechselwirkung immer mehr Punkte und Geld eingeheimst werden. Oder anders: Die Vorderen können sich immer mehr Drei-Punkte-Siege leisten. Seit dem Start der neuen Berechnung kommt die Bundesligatabelle immer verschrobener daher. Sie ist ein Spiegel der ungesunden Verhältnisse, führt unerbittlich die größer gewordene Schere zwischen Siegern und Besiegten vor Augen, mit zwangsläufig zunehmendem Gedränge beim Rest des Feldes. Auch ohne Studium der höheren Mathematik fällt auf, dass auf der Schattenseite immer weniger Punkte – und damit Punkteprämien für die Spieler – zu Buche stehen und für die wenigen in der Sonne immer mehr. Anhand von Punkten und Abständen werden wirtschaftliche Verwerfungen sichtbar. An diese Nebenwirkungen hatten die Fifa-Regelwerker vor 25 Jahren nicht gedacht, als sie den Fußball attraktiver machen wollten.

Gerade überlegt die Fifa wieder, wie das Spiel torreicher zu gestalten ist. Diesmal soll eine leichte Modifizierung des Abseits helfen. Vielleicht würde man gut daran tun, energischer zu kurbeln. Wenn schon nicht größere Tore, dann vielleicht drei Punkte Belohnung nur bei Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz?