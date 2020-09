Zahlen sollen andere

Arne Dedert/dpa Klimaschutz soll nicht ausschließlich vom Steuerzahler finanziert werden (Frankfurt am Main, Juni 2020)

Ursula von der Leyen hatte die Latte in Sachen Klimaziele am Mittwoch etwas höher gehängt und in einer Rede vor dem EU-Parlament erklärt, der CO2-Ausstoß solle bis 2030 um mindestens 55 Prozent reduziert werden. Parallel zur Rede der Kommissionspräsidentin trafen sich in Berlin Vertreter von Industrie und Politik. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hatte ins noble Quartier der Allianz am Pariser Platz vis-à-vis des Brandenburger Tors geladen.

Doch aus der offenbar geplanten Schulterklopferei wurde nichts, die Pläne der EU-Chefin wirkten auf einige der Industriellen wie das Gießen von Wasser in wohltemperierten Wein. Zwar sagte BDI-Präsident Dieter Kempf: »Die Industrie will die Klimaziele bis 2050 umsetzen«, doch das koste, und diese Ausgaben habe »die Allgemeinheit zu tragen«. Alleine 2,3 Billionen Euro werden für den Umbau zur »Klimaneutralität« in Deutschland gebraucht. Kempf forderte einen »Smart Deal« und nannte die Ziele Ursula von der Leyens »overambitions« – übers Ziel hinausgeschossen.

Die gesamte Gesellschaft müsse beim Umbau mitziehen »Alleine wird die Wirtschaft das nicht schaffen«. Zudem müsse auch »Klartext gesprochen werden«: Was auch weniger Bürgerinitiativen gegen Hochspannungsmasten bedeute. In Kempfs Heimatort bei Nürnberg versuchten derzeit beispielsweise mehrere Vereine, den Bau eines Strommasten zu stoppen. Doch solche Aktionen störten nicht nur den Ausbau zu mehr Klimaschutz, sondern gefährdeten auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze, so Kempf.

EU-Kommissionsvize Frans Timmermans hält die vorgeschlagene Verschärfung des EU-Klimaziels hingegen für zwingend, um bis Mitte des Jahrhunderts die Klimaneutralität zu erreichen. »Wenn wir das erreichen wollen bis 2050, dann müssen wir bis 2030 mindestens 55 Prozent weniger ausstoßen.« Er war dem BDI-Event via Video zugeschaltet.

Timmermanns forderte mehr Tempo, und zwar auf allen Ebenen: Nur der Verzicht auf fossile Brennstoffe werde nicht ausreichen, um die Klimaziele 2050 zu erreichen, auch in der Landwirtschaft und im Dienstleistungssektor müsse es ein grundsätzliches Umdenken geben. Die Politik müsse den Menschen endlich reinen Wein einschenken und klarmachen, dass in Zukunft der Individualverkehr komplett anders aussehen wird, und auch Freizeitaktivitäten wie beispielsweise das Reisen neu definiert werden müssten.

Dem widersprach Hildegard Müller, Cheflobbyistin der deutschen Automobilindustrie, warnte vor immer neuen Einwänden und immer mehr Tempo. »Wir können die Forderungen nicht immer weiter nach oben schrauben«, sagte die VDA-Präsidentin. Weder die Wirtschaft noch die Gesellschaft kämen da mehr mit.

Doch Timmermanns ließ sich nicht abschütteln, er führte aus, dass die EU »technologieneutral« arbeiten solle – und sowohl Elektro-, Wasserstoffantriebe und die Brennstoffzelle entwickelt werden müssten. Zudem dürften die Unternehmen es »nicht versäumen«, ihre Beschäftigten weiter- und umzuschulen, damit es nicht zu »sozialen Verwerfungen« komme.

Ein Teil der Wirtschaftsvertreter scheint indes längst begriffen zu haben, dass das fossile Zeitalter zu Ende ist und es nun darauf ankommt, Alternativen zu finden. Christian Bruch, Vorstandschef von Siemens-Energy, gab zu bedenken, dass zwar »unter Hochdruck geforscht werde«, bis zur Marktreife neuer Antriebe jedoch auf »Zwischenlösungen wie Erdgas in den nächsten zehn bis 20 Jahren nicht verzichtet werden kann«.

Das ließ der Vertreter von Autobauer Daimler, Sven Ennerst, Mitglied des Vorstands der Daimler Truck AG, nicht gelten, auch er will mehr Tempo: »Die internationale Konkurrenz schläft nicht, deshalb konzentrieren wir uns derzeit auf wasserstoffbetriebene Lkw«, sagte Ennerst. Der Plan scheint ambitioniert: Bereits im Jahr 2035 sollen 50 Prozent der Lastwagen in Deutschland mit nichtfossilen Brennstoffen betrieben werden. Darüber hinaus werde es bei Daimler aber auch Fahrzeuge mit Elektroantrieb geben.

Stahlboss Tim Hartmann, Chef der Dillinger Hütte, warnte vor dem großen finanziellen Aufwand, den der Klimawandel bereits jetzt verursache: »Wer soll das bezahlen, wenn wir 50 Prozent unserer Hütten abschreiben sollen?« Die Frage richtet sich erneut an die Politik.

Und Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, sah sich in der Pflicht. Der SPD-Politiker versicherte, dass die Pläne, die im Jahr 2015 auf der Klimakonferenz in Paris festgezurrt wurden, »genauso umgesetzt werden«. Obwohl »einige große Player derzeit nicht an Bord sind oder zögern«, werde das Vorhaben, seiner Meinung nach, erfolgreich sein. China werde zusammen mit Europa dafür sorgen, dass der Klimawandel gelinge und – ohne die USA beim Namen zu nennen – »andere große Staaten werden auch wieder mit ins Boot steigen«, so die Hoffnung Flasbarths.