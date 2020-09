Umbruch gefordert

Gonzalo Fuentes/REUTERS

In mehreren französischen Städten fanden am Donnerstag Proteste und Streiks statt. Allein in Paris (Foto) demonstrierten laut Organisatoren mehr als 10.000 Menschen. Gewerkschaften hatten dazu aufgerufen, sich gegen die Sozialkürzungen der Regierung zu wehren. Diese will mit einem 100 Milliarden Euro schweren Konjunkturpaket den Konzernen durch die Coronakrise helfen. Für die Beschäftigten hat sie nichts übrig. Philippe Martinez, der Generalsekretär der CGT, sagte: »Unsere Forderung, Subventionen für Konzerne an Bedingungen zu knüpfen, ist legitimer denn je«. (jW)