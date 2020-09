Neuauflage von Libyen-Gipfel

Esam Omran Al-Fetori / Reuters Ein Kämpfer der »Libyschen Nationalarmee« von General Khalifa Haftar in Sirte (19.8.2020)

Nach dem Berliner Libyen-Gipfel vom Januar planen die Vereinten Nationen und die BRD ein Nachfolgetreffen zur Schlichtung des Konflikts in dem nordafrikanischen Staat. An den virtuellen Gesprächen am 5. Oktober soll neben UN-Generalsekretär António Guterres und Vertretern der Konfliktparteien auch eine Reihe von Außenministern teilnehmen, bestätigte ein UN-Sprecher am Mittwoch abend gegenüber dpa.

Unterdessen erklärte Fajes Al-Sarradsch, Ministerpräsident der international anerkannten Regierung in Tripolis, seine Absicht, in maximal einem Monat zurückzutreten. »Ich erkläre allen meinen aufrichtigen Wunsch, meine Pflichten spätestens Ende Oktober zu übergeben«, so Sarradsch am Mittwoch abend in einer Fernsehansprache.

Die Truppen der Regierung Sarradsch liefern sich seit Jahren erbitterte Kämpfe mit den Einheiten von General Khalifa Haftar, der große Gebiete im Osten und Süden des ölreichen Landes kontrolliert. Haftar unterstützt die im ostlibyschen Bengasi angesiedelte Gegenregierung mit dem Parlament in Tobruk. Am Sonntag hatte der dortige Regierungschef Abdullah Al-Thani den Rücktritt seines Kabinetts bekannt gegeben. Sowohl im Osten Libyens als auch in Tripolis gab es zuletzt starke Proteste der Bevölkerung gegen Korruption und wegen der schlechten Lebensbedingungen.

Die Rücktritte kommen nur wenige Wochen nach der überraschenden Ankündigung der Konfliktparteien vom 21. August, eine Waffenruhe sowie landesweite Wahlen erreichen zu wollen. Danach fanden vom 7. bis 9. September unter anderem Gespräche in Montreux in der Schweiz statt. Berlin hatte nach dem Treffen am vergangenen Freitag von »substantiellen Fortschritten in Richtung einer politischen Lösung des libyschen Konflikts« gesprochen.

Nachdem das Kriegsbündnis NATO 2011 das Land bombardiert hatte und Staatsoberhaupt Muammar ­Al-Ghaddafi gestürzt und ermordet worden war, versank Libyen in einem Bürgerkrieg. Verschiedene Staaten versuchen seitdem ihre Interessen durch Unterstützung einer der kriegführenden Parteien geltend zu machen. (AFP/dpa/jW)