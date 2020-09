Lärm machen

Roberto Pfeil/dpa

Hunderte Beschäftigte des Reifenherstellers Continental protestierten am Mittwoch in Aachen lautstark während einer öffentlichen Informationsveranstaltung des Betriebsrats zur geplanten Schließung des Werkes Ende 2021. Betroffen sind 1.800 Kolleginnen und Kollegen. Die stellvertretende Vorsitzende der IG Metall, Christiane ­Benner, kündigte gleichentags Widerstand an: »Wir werden nicht zulassen, dass ein Traditionskonzern kaputtgespart wird«. ­Betriebsräte hatten bereits im Vorfeld die Unternehmerseite vor einem »folgenschweren Konflikt« gewarnt. (jW)