Mobil gegen Schock

Daniel Karmann/dpa Gegenwehr: Beschäftigte und IG Metaller mobilisieren gegen Firmenpolitik der Schaeffler-Familie (Herzogenaurach, 1.10.2015)

Die Botschaft ist klar: »Kein Stellenabbau« steht mit weißer und schwarzer Farbe auf einem roten Transparent. Dahinter stehen knapp hundert Personen, viele im Dress ihrer Gewerkschaft. Bereits am Montag morgen hatten Beschäftigte und Mitglieder der IG Metall (IGM) im Schweinfurter Werk des Autozulieferers Schaeffler protestiert. Ein Prolog zum bundesweiten Aktionstag am heutigen Mittwoch. Die Situation ist akut: Stellenstreichungen, Standortverlagerungen und Betriebsschließungen drohen. Das volle Programm.

Betroffen sind vor allem Arbeitsplätze und Werke in Bayern: Schweinfurt, Eltmann, Höchstadt und Herzogenaurach, der Firmenhauptsitz in der Sportartikelmetropole. Gegen die Pläne der Unternehmensspitze macht die regionale IGM mobil. Johann Horn, deren Bezirksleiter, erklärte am Dienstag gegenüber jW: »Standortschließungen und Verlagerungen an Billigstandorte sind kein Zukunftskonzept. Die Beschäftigten und die IG Metall werden das nicht akzeptieren.« Klare Ansagen.

Die Gegenseite indes hat andere Probleme: die Eigenkapitalbasis des Unternehmens etwa. Die Schaeffler-Familie samt Vorstandsvorsitzendem Klaus Rosenfeld sorgte rasch für Abhilfe, sie riefen am Dienstag eine außerordentliche Hauptversammlung ein. Die beschloss die Ausgabe von 200 Millionen neuen Vorzugsaktien. Ein »Vorratsbeschluss«, wie Rosenfeld laut Reuters gleichentags behauptete: »Es gibt dafür bislang keine konkrete Transaktion, die wir im Blick haben.« Schaeffler gehe es nur darum, Chancen auch in der Krise nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Mit dem sogenannten genehmigten Kapital könnte Schaeffler bis zu einer Milliarde Euro frisches Geld einsammeln. »Spielgeld« für Zukäufe und Übernahmen, befürchten Gewerkschafter.

Standortverlagerungen

Zuvor hatte Schaeffler sein Schockprogramm, was lieblich »Maßnahmenpaket« heißt, auf fünf DIN-A4-Seiten verkündet. Demnach gibt es »zwei Stoßrichtungen«, im Telegrammstil steht dort: »1) Abbau von Kapazitäten und Konsolidierung von Standorten, sowie 2) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Ausbau von lokalen Kompetenzen.« Übersetzt heißt das: Rund 4.400 Stellen sollen bis Ende 2022 gestrichen werden, fast alle hierzulande, das Gros davon in Bayern. Kürzungsziel im Jahresbudget: zwischen 250 bis 300 Millionen Euro. Die Betriebsräte wurden darüber in Kenntnis gesetzt, mehr nicht. »Wir haben in der vergangenen Woche unsere Arbeitnehmervertreter informiert«, sagte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag auf jW-Anfrage lapidar. Verhandlungen über die Kürzungen gebe es noch nicht.

Vor zwei Jahren klang vieles noch besser: 2018 hatte Schaeffler mit der IGM eine sogenannte Zukunftsvereinbarung abgeschlossen. Kernpunkte: Stärkung der Standorte in Deutschland, Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen. Abmachungen, die nun zur Disposition stehen – Bezirksleiter Horn: »Schaeffler will die Coronakrise ausnutzen, um Kosten zu sparen und Profite zu steigern. Wir erwarten, dass Schaeffler statt dessen Verantwortung übernimmt und Beschäftigung sichert.« Dazu sei das Unternehmen auch in der Pflicht, so Horn, zumal es Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in Kurzarbeit nicht abführen muss, also gewissermaßen staatlich teilfinanziert wird.

Trotz der Drohkulisse herrscht Aufbruchstimmung unter den Beschäftigten. Timo Günther, Pressesprecher der IGM in Bayern, betonte am Dienstag im jW-Gespräch: »Unser Aktionstag findet bundesweit und an allen Standorten statt.« Schwerpunkt ist das mittelfränkische Höchstadt. 445 der 1.500 Stellen dort sollen gestrichen werden, die Hälfte wandert nach Schweinfurt, so Günther. Der Standort in Eltmann soll komplett geschlossen werden. Komplex sei das Verlagerungskarussell des Unternehmens, so Günther, bisweilen schwer durchschaubar. Günther ärgert vor allem eines: Schaeffler will keine Produktionslinien einstellen, sondern billiger produzieren, vorzugsweise im benachbarten Tschechien.

Zusammenhalten

Fest steht: Den Betroffenen ist der Geduldsfaden gerissen, in Höchstadt sowieso. »Schaeffler-Beschäftigte ertragen viel, aber irgendwann haben sie die Schnauze voll«, sagte Martin Feder, 2. Bevollmächtigter der IGM Bamberg, am Dienstag gegenüber jW. Seit 2016 habe es eine »Abbauwelle« nach der anderen gegeben, ganze Familien stünden vor dem Abgrund. Nun sei Schicht, deshalb die Mobilisierung einer ganzen Region.

Mehr noch: Ein Signal der Geschlossenheit soll vom Aktionstag ausgehen – Pressesprecher Günther: »Standortübergreifend solidarisieren sich die Kolleginnen und Kollegen, halten zusammen.«