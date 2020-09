Gegen den Verrat

REUTERS/Mussa Qawasma

Im Gazastreifen sowie im Westjordanland ist am Dienstag gegen die »Normalisierung« der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) bzw. Bahrain protestiert worden, unter anderem in Hebron (siehe Bild). Für den Abend (Ortszeit) war in Washington die Unterzeichnung eines entsprechenden Abkommens durch den israelischen Premier Benjamin Netanjahu, die Außenminister der beiden Golfstaaten sowie US-Präsident Donald Trump geplant. Bisher unterhielten mit Ägypten und Jordanien nur zwei arabische Staaten diplomatische Beziehungen zu Israel. (AFP/jW)