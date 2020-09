Mehr Entschädigung für Justizopfer

Marijan Murat / dpa

Berlin. Wer in der Bundesrepublik zu Unrecht inhaftiert war, soll eine höhere Entschädigung vom Staat bekommen. Das hat der Bundestag am Donnerstag in Berlin beschlossen. Statt bislang 25 Euro pro Tag sollen Betroffene künftig 75 Euro erhalten. Der Bundestag stimmte einem entsprechenden Vorschlag des Bundesrats zu.

Die pauschale Haftentschädigung war zuletzt im Jahr 2009 erhöht worden. Wenn jemand mit gerichtlicher Entscheidung in Untersuchungshaft geschickt wird, das Strafverfahren aber letztlich mit Freispruch oder Einstellung endet oder gar nie eröffnet wird, kann eine Entschädigung fällig werden. Das Gleiche gilt nach einer rechtskräftigen Verurteilung, wenn in einem Wiederaufnahmeverfahren ein Freispruch erfolgt oder die Strafe aufgehoben worden ist. Dabei wird zum einen der entstandene Vermögensschaden ersetzt. Zum anderen gibt es die pauschale Haftentschädigung für immaterielle Schäden.

Nach Angaben des rechtspolitischen Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, werden pro Jahr in der BRD 400 Menschen zu Unrecht inhaftiert. Der Deutsche Anwaltverein hatte schon vor der Entscheidung gefordert, dass Justizopfer 100 Euro Entschädigung pro Hafttag erhalten sollten. »Der ›Rechtsstaat‹ muss sich auch daran messen lassen, wie er mit Fehlern umgeht«, erklärte die Präsidentin des Anwaltvereins, Edith Kindermann. (dpa/AFP/jW)