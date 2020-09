Treffen China-EU am Montag mit Merkel

Michael Kappeler/dpa

Brüssel. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird sich am Montag gemeinsam mit den EU-Spitzen zu einem virtuellen Gipfeltreffen mit Chinas Präsident Xi Jinping zusammenschalten. Das bestätigten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel am Mittwoch in Brüssel. Thema bei den Gesprächen mit Xi sollen unter anderem die Verhandlungen über ein Investitionsabkommen sein. Ursprünglich war von der EU eine Einigung bis zu dem eigentlich für diesen Monat geplanten EU-China-Gipfel mit allen Staats- und Regierungschefs in Leipzig angestrebt worden. Dieser wurde allerdings ohne Angabe eines neuen Termins verschoben – offiziell wegen der Corona-Pandemie. Merkel ist nun als Vertreterin der derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands bei den Gesprächen mit dabei. Offiziell gibt es nun das Ziel, bis Ende des Jahres eine Einigung zu erzielen. (dpa/jW)