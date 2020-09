CDU und SPD gegen deutschen Abzug aus Mali

Michael Kappeler/dpa Kolonialherrenpose: Bundeswehrsoldat im Norden Malis (Gao, 13.11.2018)

Berlin. Bundestagsabgeordnete von Union und SPD haben sich gegen einen Abzug deutscher Soldaten aus Mali als Reaktion auf den Militärputsch in dem westafrikanischen Land ausgesprochen. Anträge von Linkspartei und AfD, die dies forderten, wurden am Mittwoch im Bundestag an die zuständigen Ausschüsse verwiesen. »Niemandem ist damit gedient, wenn Mali im Chaos versinkt«, sagte der SPD-Abgeordnete Christoph Matschie. Allerdings könne die EU-Ausbildungsmission EUTM erst wieder aufgenommen werden, wenn es einen Weg zurück zu einer »demokratischen Regierung« gebe. Militärs hatten vor drei Wochen in dem westafrikanischen Land gemeutert, den verhassten, von »westlichen« Staaten allerdings geschätzten Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta festgenommen und ihn zum Rücktritt gezwungen. Tage später wurde der Staatschef freigelassen. Die von oppositionellen Parteien unterstützten Putschisten kündigten die Bildung eines Übergangskomitees an, das demnächst Wahlen abhalten solle. (dpa/jW)