Interpol: Während Pandemie wird Kindesmissbrauch seltener gemeldet

Martin Baumann/TASR/dpa Warnt davor, dass während der Coronazeit noch mehr Fälle von Kindesmissbrauch unentdeckt bleiben: Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock

Lyon. Im Zuge der Coronapandemie wurden nach Angaben Interpols Fälle von Kindesmissbrauch weniger häufig gemeldet. Die Mitgliedsstaaten der internationalen Polizeiorganisation hätten angegeben, dass für Opfer von Missbrauch infolge der Pandemie der Zugang zu medizinischer und anderer Unterstützung sowie die Möglichkeit zur Meldung von Straftaten schwerer wurde, wie Interpol am Montag berichtete.

Unter anderem die Schließung von Schulen und die Corona-Kontaktbeschränkungen tragen laut Interpol dazu bei, dass Missbrauchsfälle nur erschwert gemeldet werden könnten. Die Polizeiorganisation erklärte zudem, dass der Austausch von kinderpornographischem Material in bestimmten Online-Netzwerken zugenommen habe. Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock erklärte, im Internet sei aber nur »die Spitze eines wachsenden Eisbergs« zu sehen. Jedes Foto und Video eines sexuellen Missbrauchs von Kindern sei ein Beweis für ein Verbrechen, so Stock. Während der Ausgangsbeschränkungen hätten Täter Zeit gehabt, neue Foren zum Austausch zu erstellen. Auch habe das Live-Streaming des sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen Bezahlung in den vergangenen Jahren zugenommen, meldete Interpol. (dpa/jW)