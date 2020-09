Zwischen Logo und Maske

Robert Deutsch/USA TODAY Sports via Reuters En garde! Naomi Osaka (links) und Wiktoryja Asaranka

Sieben Jahre hatte es gedauert, bis Wiktoryja Asaranka wieder ein Finale bei den US Open erreichen konnte. 2013 war sie – wie auch schon im Jahr davor, als sie sogar (vergeblich) zum Matchgewinn aufschlug – an ihrer karrierelangen Nemesis Serena Williams gescheitert.

Mehr als siebeneinhalb Jahre liegt auch Asarankas letzter Titel bei einem Major zurück. Sie schlug Li Na im Finale der Australian Open 2013 und wurde damals nach einem bizarren Match, zu dessen Tiefpunkten eine Gehirnerschütterung von Li Na gehörte, von den Zuschauern in Melbourne lautstark ausgebuht.

Eine Hassfigur wie zu ihren Zeiten als Weltranglistenerste ist Asaranka wohl nicht mehr, dafür war sie in den letzten Jahren an der Spitze des Damentennis kaum mehr relevant genug. 2016 gelang ihr mit dem Gewinn des »Sunshine Double« – den aufeinanderfolgenden prestigeträchtigen Turnieren in Indian Wells und Miami – ein kurzes Comeback, das dann von ihrer Schwangerschaft und der Geburt ihres Kindes unterbrochen wurde.

Jahrelang hatte sie mit dem Kindesvater Sorgerechtsstreitigkeiten auszukämpfen, die mit – für einen Tennisprofi quasi ein berufliches Todesurteil – erheblichen Reiseeinschränkungen einhergingen. Verletzungen und sportliche Glücklosigkeit schienen sie zu einem Karriereherbst in der Mittelmäßigkeit verurteilt zu haben.

Vor der globalen Coronaquarantänepause spielte sie in dieser Saison ein einziges Match. Sie verlor im März beim Turnier in Monterrey in der ersten Runde glatt 2:6, 2:6 gegen die Slowenin Tamara Zidansek. Auch der Auftakt nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der kurzen US-amerikanischen Quarantänehartplatzsaison misslang ihr. Sie verlor gleich ihr erstes Match 3:6, 2:6 gegen Venus Williams.

Danach aber begann sie in New York eine Siegesserie von zwölf Matches, die ihr ihren ersten Turniersieg seit 2016 einbrachte und sie bis ins Finale dieser US Open führen sollte. Tatsächlich gehört es zu den Eigenartigkeiten in Asarankas Karriere, dass ihre großen Erfolge wiederholt bündelweise in langen Siegeserien kommen, bevor sie dann wieder eine gewisse Zeit fast völlig abtaucht.

Im Halbfinale überwand sie dabei sogar ihre Rivalin Serena Williams, die jenes Match fast makellos begann, regelmäßig mit gut 200 km/h aufschlug und in den Returnspielen mit Asarankas Service machte, was sie wollte. Williams gewann den ersten Satz 6:1 und hatte im zweiten einen Breakball zum 2:0, schlug ihren Rückhandreturn ins Netz. Zu diesem Zeitpunkt hätte niemand gedacht, dass das für Williams praktisch die letzte Chance sein sollte, dieses Match zu gewinnen. Asaranka brachte ihren Aufschlag durch und dominierte von diesem Zeitpunkt an das Spiel. Die 39jährige Williams war sichtlich entnervt und ermüdet. Asaranka, die davor eine Bilanz bei den Majors von 0:9 gegen Williams hatte (und insgesamt 4:18), gewann dieses Match 1:6, 6:3, 6:3. Sie beendete es gleichsam als Ausrufezeichen mit einem Ass und stand zum dritten Mal in ihrer Karriere im Finale der US Open.

Dort traf sie auf Naomi Osaka, die sich im Halbfinale in einem der besten Matches des Turniers gegen die an 28 gesetzte Siegerin des Turniers in Lexington Jennifer Brady 7:6, 3:6, 6:3 durchgesetzt hatte.

Eigentlich hätten die beiden schon im Finale der kurzfristig von Cincinnati nach New York verfrachteten Western & Southern Open aufeinandertreffen sollen, aber Osaka sagte dieses Finale wegen einer Oberschenkelverletzung ab. Tatsächlich spielte sie die zwei Wochen der US Open stark bandagiert. Von einer Beeinträchtigung ihrer Bewegung oder ihres sehr dominanten Aufschlags war nichts spürbar.

Das Wesentliche an Osakas Auftreten stand ohnehin auf ihrer Quarantäneschutzmaske. Sieben Namen für die insgesamt sieben Matches: Breonna Taylor, Elijah McClain, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin, George Floyd, Tamir Rice, Philando Castile. Alle sieben afroamerikanische Opfer einschlägiger Polizeigewalt.

Osakas Auftritt in New York stand – wie die Turniere der USTA in diesem Sommer überhaupt – im Zeichen von »Black Lives Matter«. Schon das Halbfinale bei den Western & Southern Open hatte Osaka nach Vorbild der kurzfristigen Streiks in den anderen nordamerikanischen Profiligen zunächst platzen lassen, um dann nach dem durchgesetzten Boykotttag doch noch anzutreten, gegen Anett Kontaveit in drei Sätzen zu gewinnen, um dann wiederum die Teilnahme am Finale diesmal nicht aus Protest, sondern vorgeblich verletzt abzusagen. Osaka ist damit wohl die erste Spielerin in der Geschichte, die es im Rahmen eines WTA-Turniers fertiggebracht hat, zwei Einzelmatches offiziell abzusagen.

»Black Lives Matter« war also bei diesen US Open buchstäblich die Fassade, das Logo war auf dem ansonsten gespenstisch zuschauerlosen Arthur Ashe Stadium stets unübersehbar, und Osaka war die passende Platzhalterin und konsequente Turniersiegerin.

Dabei sah es zunächst keineswegs danach aus. Die 31jährige Asaranka begann das Finale so, als ginge es vor allem um ihr Leben. Sie schlug mit einer sagenhaften Quote von 94 Prozent erstem Service im Feld auf und beherrschte das Spiel hauptsächlich mit ihrer Vorhand die Linie entlang. Anders gesagt, Asaranka verwandelte die beiden größten Schwächen ihres Spiels – den Aufschlag und ihre technisch mangelhafte, oft mehr geschubste als geschlagene Vorhand – in ihre Stärken.

Sie spielte sensationell und führte schnell und sicher 6:1, 2:0, 40:30. Der Wendepunkt des Matches: Osaka schlug einen Vorhandschlag zum Einstand. Danach beging Asaranka zwei unerzwungene Vorhandfehler in Folge. Osaka gelang das Rebreak im zweiten Satz und dominierte von diesem Zeitpunkt an das Match. Nicht nur legte sie ihre sichtbare Nervosität ab, sie unternahm auch die notwendigen taktischen Änderungen, spielte selbst häufiger die Linie entlang, statt sich auf Cross-Court-Duelle einzulassen und verringerte leicht ihre Aufschlaggeschwindigkeit zugunsten besserer Plazierung. Kurzum, sie vermied es, sich überraschen und auskontern zu lassen. Asaranka wiederum konnte ihre überragenden Aufschlagstatistiken aus dem ersten Satz nicht durchhalten. Von diesem Punkt an war sie statistisch betrachtet chancenlos. Osaka gewann 1:6, 6:3, 6:3 und damit nach 2018 ihre zweiten US Open. Seit 2018 hat sie bei Majors auch kein Dreisatzmatch mehr verloren. Auf mittelschnellem Hartplatz – und die Plätze waren bei diesen Quarantäne-US-Open zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder überraschend schnell – scheint sie derzeit kaum besiegbar.

Unterdessen hat seit heute (Montag) mit dem traditionsreichen Turnier in Rom bereits die Nachreichung der europäischen Sandplatzsaison begonnen, die bereits in der nächsten Woche mit den French Open ihren Höhepunkt haben wird. Dort werden weder Osaka noch Asaranka zum engeren Favoritenkreis gehören. Sie haben beide auf Sand ziemlich miese Karrierestatistiken. Osaka, derzeit die bestverdienende Sportlerin der Welt, ist allerdings noch keine 23 Jahre alt und hat noch Luft nach oben.