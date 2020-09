Wie sie kommt

Die Feministin Shere Hite ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Mit ihrem etwa 50 Millionen Mal verkauften »Hite Report« zählt sie zu den Pionierinnen der feministischen Sexualforschung. In den 70er Jahren machte sie erstmals den weiblichen Orgasmus in der breiten Öffentlichkeit zum Thema. Durch eine Befragung von mehreren tausend Frauen fand sie heraus, dass viele das Eindringen eines Penis in die Vagina nicht als zielführend empfanden, um einen Orgasmus zu erleben. (dpa/jW)