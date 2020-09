Zerlegt und verpackt

Der britische Designer Terence Conran ist am Samstag im Alter von 88 Jahren gestorben. Der in der Nähe von London geborene Gründer der Möbelkette Habitat gilt als Pionier, der die Welt des Designs mit seinen Ideen revolutioniert hat. Die Habitat-Filialen in Großbritannien boten in den 60er Jahren als erste funktionale wie ästhetische Möbel zu geringen Preisen an – zerlegt und in Kartons verpackt. Zu Conrans bekanntesten Produkten zählt ein offenes Holzregal, dessen Form einem Bücherstapel ähnelt. (dpa/jW)